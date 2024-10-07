G Serisi elektriklendi

Yaklaşık 45 yıllık mazisi, tok kapı sesi, kutu gi­bi tasarımıyla aslında otomobil bilimine bir eleştiri gibi üretilen ama bunun kar­şılığını büyük bir hayran kitle­siyle alan Mercedes-Benz’in G Serisi 1979’dan bu yana 500 bin adedi aşan satış grafiği­ne artık yeni bir mihenk taşı eklemek üzere.

G 580 adıyla Türkiye’de satışa sunulan 4 tekerlekten çekişli, 4 elektrik motorlu G Serisi 116 kWsa ka­pasiteli bataryası ile 450 kilo­metreye ulaşan menzil sunu­yor. %10-80 arasındaki şarjı yaklaşık 30 dakikada tamam­layan G Serisi, kapı sesiyle G, teknolojisiyle Mercedes oldu­ğunu hissettiriyor.

Olduğu yerde dönüyor

Tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağım­sız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir LOW RANGE ara­zi vites ile aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulun­duğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor. G-STEE­RING işlevi arazide sürüş sı­rasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracı yönlen­diriyor.

Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Off-road Crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek, sü­rücü arazide gezinmeye odak­lanırken optimum sürüş gü­cünü koruyor. G Serisi’nin en önemli özelliklerinden biri of­f-road kabiliyeti. Kullanan çok azalsa da o hala bir G, 85 cm su­dan geçiyor her koşulda tırma­nıyor, düşüyor çıkıyor.

Her 5 Mercedes’ten biri elektrikli olacak

Kapadokya’daki G Seri­si lansmanında konuşma imkânı bulduğumuz Mer­cedes-Benz Otomotiv İc­ra Kurulu ve Otomobil Gru­bu Başkanı Şükrü Bekdik­han, Mercedes-Benz’in, giderek ivmelenen elektrik­li otomobil pazarında en zen­gin ürün gamlarından birini sunduğunu belirtiyor.

Marka olarak elektrikli araçta konfo­ru ve lüksü yaşatmayı amaçla­dıklarını söyleyen Bekdikhan, “Ambition 2039 ile hedefimiz karbon nötr bir otomobil filo­su yaratmak ve bunun için ça­lışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni otomobil satışlarımız­da elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu 10 yılın ikinci ya­rısında yüzde 50’ye ulaşa­cağını öngörüyoruz. Türki­ye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefi­miz yılsonunda bu oranın yüz­de 20’ye ulaşması” diyor.

G’de elektrikli satışı patlayacak

Fenomen G Serisi, elektrikle birlikte gelince ÖTV avantajı da beraberinde geldi. 13 milyon 540 bin 500 TL’lik fiyat etiketi milyonlarca kişi için hala çok ütopik olsa da benzer 585 HP’lik benzinli AMG G63’ün 25 milyon 85 bin TL’lik fiyatı göz önüne alındığında oldukça avantajlı gözüküyor, tabi alabilene.

Yine G Serisi’nin fiyat listesinde dizel ve benzinli opsiyonlar da sunulmaya devam edecek. İlk gelen özel seriden bu yılsonuna kadar 150-200 adet satılması öngörülüyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, modele çok güvendiklerini, geçmişten günümüze taşınan DNA’nın korunduğunu ve elektrikli G Serisi’nin satışlarda %30’a yakın pay alacağını öngördüklerini söyledi.

Bir dip not olarak da markanın Alman yöneticilerinden Mercedes- Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, yıllarca Türkiye’de kalıp sadece “günaydın” diyebilen yöneticilere nazire yaparcasına sunumun önemli bir kısmını Türkçe yaptı. Danke Nadine.