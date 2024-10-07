G Serisi elektriklendi
Almanya’da halk arasında Gelandewagen ya da G Wagen olarak bilinen bizim ise G Serisi olarak hafızamıza kazıdığımız, ilk etapta askeri bir araç olarak tasarlanan ardından da hayatımıza dahil olan ilgi mıknatısı G Serisi elektriklendi.
Yaklaşık 45 yıllık mazisi, tok kapı sesi, kutu gibi tasarımıyla aslında otomobil bilimine bir eleştiri gibi üretilen ama bunun karşılığını büyük bir hayran kitlesiyle alan Mercedes-Benz’in G Serisi 1979’dan bu yana 500 bin adedi aşan satış grafiğine artık yeni bir mihenk taşı eklemek üzere.
G 580 adıyla Türkiye’de satışa sunulan 4 tekerlekten çekişli, 4 elektrik motorlu G Serisi 116 kWsa kapasiteli bataryası ile 450 kilometreye ulaşan menzil sunuyor. %10-80 arasındaki şarjı yaklaşık 30 dakikada tamamlayan G Serisi, kapı sesiyle G, teknolojisiyle Mercedes olduğunu hissettiriyor.
Olduğu yerde dönüyor
Tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağımsız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir LOW RANGE arazi vites ile aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor. G-STEERING işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracı yönlendiriyor.
Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Off-road Crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek, sürücü arazide gezinmeye odaklanırken optimum sürüş gücünü koruyor. G Serisi’nin en önemli özelliklerinden biri off-road kabiliyeti. Kullanan çok azalsa da o hala bir G, 85 cm sudan geçiyor her koşulda tırmanıyor, düşüyor çıkıyor.
Her 5 Mercedes’ten biri elektrikli olacak
Kapadokya’daki G Serisi lansmanında konuşma imkânı bulduğumuz Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz’in, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduğunu belirtiyor.
Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, “Ambition 2039 ile hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu yaratmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu 10 yılın ikinci yarısında yüzde 50’ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yılsonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşması” diyor.
G’de elektrikli satışı patlayacak
Fenomen G Serisi, elektrikle birlikte gelince ÖTV avantajı da beraberinde geldi. 13 milyon 540 bin 500 TL’lik fiyat etiketi milyonlarca kişi için hala çok ütopik olsa da benzer 585 HP’lik benzinli AMG G63’ün 25 milyon 85 bin TL’lik fiyatı göz önüne alındığında oldukça avantajlı gözüküyor, tabi alabilene.
Yine G Serisi’nin fiyat listesinde dizel ve benzinli opsiyonlar da sunulmaya devam edecek. İlk gelen özel seriden bu yılsonuna kadar 150-200 adet satılması öngörülüyor.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, modele çok güvendiklerini, geçmişten günümüze taşınan DNA’nın korunduğunu ve elektrikli G Serisi’nin satışlarda %30’a yakın pay alacağını öngördüklerini söyledi.
Bir dip not olarak da markanın Alman yöneticilerinden Mercedes- Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, yıllarca Türkiye’de kalıp sadece “günaydın” diyebilen yöneticilere nazire yaparcasına sunumun önemli bir kısmını Türkçe yaptı. Danke Nadine.