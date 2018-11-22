Ghosn, tutuklanmasının ardından görevden alındı
Şirket parasını kişisel amaçlı kullandığı ve gelirini eksik beyan ettiği gerekçesiyle tutuklanan Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn görevden alındı.
Nissan Yönetim Kurulunun, Carlos Ghosn'u Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden aldığı belirtildi. Haber Japonya'nın resmi yayın kuruluşu NHK'da yer aldı.
Ghosn'un görevden alınması, Renault-Nissan ortaklığının gidişatına gölge düşürüyor. Ghosn aynı zamanda Renault'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su.
Nikkei gazetesinin haberine göre, yönetim kurulu aynı zamanda Greg Kelly'yi temsilci direktör görevinden aldı.
Japon otomobil üreticisi Nissan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ghosn şirket parasını kişisel amaçlı kullandığı ve gelirini eksik beyan ettiği gerekçesiyle pazartesi günü tutuklanmıştı.
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Kaynak: Reuters