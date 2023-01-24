Goodyear'ın keyifli bir sömestr tatili için önerileri neler?

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi, gizli buzlanma ve kar yağışı gibi mevsimsel şartlar yolculukları zorlaştırıyor. Ancak birkaç önemli noktaya dikkat edildiğinde sömestr tatilinde de sürüş keyfini yaşamak mümkün.

Goodyear, daha güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmak ve kış tatilinin tadını çıkarmak isteyenlere çok önemli ipuçları veriyor:

• Yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş derinliğini ölçün ve yasal sınır olan 1,6 mm’nin altındaysa lastiklerinizi hemen değiştirin.

• Aracınızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırın.

• Lastik basınçlarının araç üreticisinin önerdiği değerlerde olduğundan emin olun.

• Yola çıkmadan önce yol durumuna ilişkin haberleri okuyun.

• Hava durumuna uygun lastiklerin aracınızda takılı olduğundan emin olun. Hava sıcaklığı +7 derecenin altında ise kış lastiği kullanın.

• Araç hareket etmeden önce araçtaki herkesin kemerlerinin bağlı olduğundan emin olun.

• Önünüzdeki araçla takip mesafenizi koruyun.

• Kış lastikleri bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir, her kış lastiği aynı değildir. Kış lastiğinizin 3PMSF işareti taşımasına dikkat edin.

• En iyi performans için aynı desene sahip dört kış lastiği kullanın.

• Yola çıkmadan mola yerlerini planlayın.

• İki saatte bir 15-20 dakikalık molalar verin.

• Yolculuk boyunca temiz hava almayı ve gerekli zamanlarda mola yerlerinde dinlenmeyi unutmayın.