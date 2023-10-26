Grev yapan otomotiv işçileri ile Ford'dan geçici anlaşma

ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı yaklaşık altı haftadır grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford Motor ile 4,5 yıllık geçici anlaşmaya vardı. UAW Başkanı Shawn Fain, yaptığı açıklamada, "Ayağa Kalk" olarak adlandırdıkları grevde "büyük bir zafer" kazandıklarını duyurdu.

Grevin sonuç verdiğini ve grevin 40. gününde Ford ile "tarihi" bir anlaşmaya vardıklarını söyleyen Fain, geçici anlaşmanın değerlendirileceğini dile getirdi. Fain, geçici anlaşmanın UAW Ulusal Ford Konseyince oylanacağını, onaylanırsa anlaşmanın üyelere gönderileceğini bildirdi.

Facebook canlı yayınıyla anlaşmanın ayrıntılarının aktarılacağını anlatan Fain, yerel liderlerle geçici anlaşmayı ilerletmek için bölgesel toplantılar düzenleneceğini belirtti.Fain, kimsenin mümkün olacağını düşünmediği kazançlar elde ettiklerini vurgulayarak, Ford'un grev başlangıcına kıyasla yüzde 50 daha fazlasını masaya koyduğuna dikkati çekti. "Ford'a 'paraları sökül' dedik ve onlar da yaptı." diye konuşan Fain, varılan anlaşmanın üç büyük otomobil üreticisinde ve otomotiv endüstrisinde işleri düzeltmek için yeni bir yol açtığını kaydetti.

Ford işçilerine grevi bırakma çağrısı

UAW Başkan Yardımcısı Chuck Browning de sendika üyelerinin, üç büyük otomobil üreticisine karşı birleşerek "rekor karların rekor sözleşme anlamına geldiğini" hatırlattığını ifade etti. Ücret artışları, yaşam maliyeti düzenlemeleri, emeklilere yıllık ikramiyeler ve diğer ekonomik kazanımlar anlamında "kazançlı" bir anlaşma yaptıklarını anlatan Browning, yüzde 25 oranında genel ücret artışı elde ettiklerini bildirdi.

Browning, yaşam maliyeti düzenlemeleriyle birlikte en yüksek ücret oranının yüzde 30'dan fazla artarak saatte 40 doların üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti. Başlangıç ücret oranının yüzde 68 yükseleceğini, geçici personellerin ücret artışının yüzde 150'yi aşacağını dile getiren Browning, Sterling Axle ve Rawsonville'deki bazı çalışanların da anlaşma onaylandıktan sonra yüzde 85'lik bir artış göreceğini anlattı.

Browning, Ford'da çalışan UAW üyelerinin, gelecek 4,5 yılda son 22 yılın toplamından daha fazla ve genel ücret artışı alacaklarına dikkati çekerek, anlaşma onaylandıktan hemen sonra işçilerin ücretinin yüzde 11 yükseleceğini kaydetti. Grev yapan Ford çalışanlarını işlerine geri dönmeye çağıran Browning, "Bu mümkün olan en iyi anlaşmayı elde etmek için stratejik bir harekettir. Stellantis ve General Motors (GM) üzerindeki baskıyı sürdürmek için Ford'da çalışmaya geri döneceğiz." diye konuştu.

İlk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitti

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden, mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezini kapsayacak şekilde grevi genişleten UAW, pazartesi günü, Stellantis'in Sterling Heights montaj tesisindeki 6 bin 800 üyesinin daha greve gittiğini duyurmuştu. Sendika dün de 5 bin üyesinin, GM'nin "büyük ve en çok para kazandıran" fabrikasında grev başlattığını açıklamıştı. Böylelikle ABD'de otomotiv sektöründe grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı. Öte yandan, Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG) "Ayağa Kalk" grevine ilişkin son analizinde, grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirmişti.