Honda Civic modellerinde haziran kampanyası

06 Haziran 2018

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Civic Sedan modelleri ve 5 kapılı Civic Hatchback versiyonu için geçerli olacak özel bir kampanyaya başladı.

Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında 103 bin 900 TL'den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel ile 5 kapılı Civic Hatchback modelleri, 20 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0'lık faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüm tüketicilerin beklentisini karşılayan modeller sunuyor. 1,5 litre 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS müşterilerin yüksek performans taleplerini karşılıyor.

Bunun yanında 1,6 litre 125 PS motoru ile konfor, performans ve yüksek ekonomi sunan Civic Sedan Eco düşük kullanım maliyetleri ile dikkati çekerken, 100 kilometrede 3,4 litre yakıt tüketen Civic Sedan Dizel ise Honda motor teknolojisini öne çıkarıyor.

Kaynak: AA