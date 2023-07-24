Hyundai Kona sıkı geldi

Kona’nın N Line versiyonu da sıkı sürüş performansı bekleyenlere hitap edecek. 198 HP güç üreten N Line turbo beslemeli motoruyla markanın motorsporları teknolojisine de atıfa bulunuyor. Çok kollu 18 inçlik jantlar, tavan hattı, şık ön tasarım, hibrit motorlar, hem dinamik hem de yenilikçiliğe işaret.

Eski nesle oranla 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm diz mesafesi ve ikinci sıra koltuklardaki 11 mm’lik daha yüksek baş mesafesi Kona’nın konforuna katkı sağlayan gelişimler. İnce sert koltuklar iç mekanda daha fazla alan yaratıyor.

1.6 milyon liradan başlıyor

466 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1300 litreye kadar genişleyebiliyor. 12.3 inçlik entegre ekran ergonomik. 120 HP’lik 1.0 litrelik T-GDİ Elite ile başlayan model yelpazesi 1.6 T-GDi N Line’a kadar uzuyor. 141 HP’lik hibrit versiyon da listede. Turbo beslemeliler 7 hibrlit versiyon ise 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Dört tekerlekten çekişli N Line model yelpazesinin zirvesinde diğer modeller ise önden çekişli olarak satın alınabilecek. Kona’nın başlangıç fiyatıysa 1 milyon 612 bin TL olarak açıklandı.