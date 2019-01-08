Hyundai Styx Türkiye'de de üretilebilir

08 Ocak 2019

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, yeni kompakt SUV modelinin ismini duyurdu. Dünya lansmanı 17 Nisan’da New York Motor Show’da gerçekleşecek olan aracın ismi Styx olarak açıklandı. Hindistan merkezli yayın kuruluşu Carandbike, Hyundai Styx’in büyük olasılıkla Hindistan, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere üç ülkede birden üretileceğini yazdı. Yeni model, Hyundai’nin en büyük küresel satış hacmine ulaşması beklenen modeli olacak şekilde konumlandırıldı.

Benzinli ve dizel seçenekleri var

Hyundai Styx, hem 1.2 benzinli hem de 1.5 dizel motor seçenekleri ile gelecek. Grand i10 ve Xcent ile aynı platformda olması bekleniyor. Hyundai Styx, daha önce 2016 Delhi Auto Expo'da gösterilen bir konsept ile sunulmuştu. Ancak yeni aracın Delhi’de sunulan ön tasarımla alakası olmadığı belirtiliyor. Daha önce QXI kod adı verilen Styx'in Hindistan ve denizaşırı bazı bölgelerde testi de yapılmıştı.

İsmi Yunan mitolojisinden geliyor

Hyundai Styx ismi Yunan mitolojisinden geliyor. Yunan mitolojisinde canlıların yaşadığı dünyayı Hades‘ten ayıran nehrin adına Styx deniyor. Ayrıca Yunan tanrısı Aşil’in de bu nehire girdiği için ölümsüz olduğuna inanılıyor. Hindistan'da i20 ve Creta arasında konumlandırılacak bu modelin Maruti Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon, Ford EcoSport ve yakında piyasaya çıkacak olan Mahindra XUV 300'ye büyük rakip olması bekleniyor. .

Elektrikli versiyonu da olacak

Hyundai Styx, açılır tavan, geniş dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, esnek iç mekan ve geniş bagaj özellikleriyle gelecek. Hyundai Styx'in aynı zamanda park sensörü ve kamera, anahtarsız giriş ve akıllı telefon bağlantısı gibi özellikleri de standart olacak. Styx'in elektrikli versiyonunun da 2020'de piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bunun Hindistan'da üretmesi pek mümkün görülmüyor.