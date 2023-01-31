Hyundai, ulaşım kategorisinin yanı sıra robotikleriyle de ödül aldı

Bu şık konseptlerle beraber tam elektrikli IONIQ markası için yeni bir sayfa açan Hyundai, şimdi de önümüzdeki yıl tanıtılması planlanan Hyundai IONIQ 7’nin konsept versiyonu Seven ile tasarımcıların dikkatini çekiyor.

Hyundai, geleneksel bir SUV'u yenilikçi bir yaşam alanına dönüştürerek kullanıcı değerlerine endüstri normlarından daha fazla öncelik verdiğini gösteriyor.

Trailer Drone konsepti ise ikiz e-Bogie konfigürasyonu ile tamamen otonom olarak çalışabilen ve neredeyse tren benzeri bir düzende yana doğru hareket edebilen bir mobilite konsepti. Daha önce benzeri görülmemiş bir manevra kabiliyeti sağlayan bu araç, aslında geleceğin hidrojenle çalışan bir ticari aracı.

Yapay zeka (AI) ve otonom sürüş gibi gelişen teknolojiler, otomobiller ve robotlar arasındaki sınırları da kaldırıyor. PnD (Plug & Drive) Mobility, günlük yaşamda sınırsız özgürlük vermek için geliştirilirken aynı zamanda akıllı direksiyon, fren, tekerlek içi elektrikli tahrik ve süspansiyon donanımıyla da gündelik hayatı kolaylaştırıyor.

PnD L7, geleceğin çığır açıcı robotik tabanlı mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor. Hareket ve park için minimum alan isteyen konsept robot, kentsel uygulamalar için daha uygun bir kullanım imkanı sunuyor. Tasarımında efsanevi Apollo uzay mekiğinden esinlenilen L7, insan hareketliliğinin kapsamını, sunduğu basit ve kullanışlı çözümlerle genişletiyor.

MobED ise direksiyon, hareket kontrolü ve fren sistemlerini tek bir yapıda birleştiren dört tekerli bir modül. MobED'in minimalist tasarımı, benzersiz mekanizmasını vurgularken aynı zamanda gövdesinin dört bir yanındaki piksel aydınlatmalarıyla sürüş yönünü belirliyor ve hangi yöne hareket edeceğini önceden bildirmiş oluyor.