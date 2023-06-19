İkinci el araç fiyatları fırladı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bulunurluk sorunu bu sene de devam ediyor. Uluslararası tedarik zincirinde devam eden aksaklıklara Türkiye’deki markaların yüksek vergi yükü sonucu feragat ettikleri kar marjları da eklenince sorun katlanıyor.

Sıfır araç bulamayan tüketicilerin talebiyle hareketlenen ikinci el piyasasında da fiyatlar fırladı.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’e konuşan uzmanlar, 2023’ün ilk altı ayında sıfır kilometre araç fiyatlarının yüzde 28 zamlanmasına karşılık ikinci el araç fiyatlarının yüzde 70 arttığını aktardı. Uzmanlar, sıfır otomobil alamayanların ikinci ele yöneldiğini ancak ‘balon’ fiyatlar ve krediye erişim sorunları nedeniyle satışların sönük geçtiğini söyledi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ekonomik verilerde toparlanma olmadığı sürece ikinci el araç fiyatlarda keskin bir düşüş beklemediklerini bildirdi.