İkinci el araçlarda fiyat artışının sebebi ne?

Türkiye’de otomotiv sektörünün makro ekonomik dengelerle paralel olarak değişkenlik gösterebildiğini belirten arabam.com CEO’su Arda Ayvaz sektörle ilgili değerlendirmesinde şunları vurguladı: “Geçmişte kur korumalı mevduat kararı yürürlüğe girdiği noktada 2. el araç satışları aylarca durma noktasına gelmişti. Aynı şekilde, bankalar tarafından verilen kredi tutarları ve vadelerindeki sınırlamalar ve kredilere ulaşım noktasındaki sıkıntılar da piyasaları çok hızlı şekilde negatif etkileyebiliyor. Tam tersi şekilde, kurlardaki yükselişler veya yükseliş beklentileri neticesinde; esnaf, son kullanıcı ve 2.el alım satım yapan kurumsal firmalar araç alım eğilimine geçebiliyor. Bu da fiyatların önden artmasına sebep oluyor. Günün sonunda ise fiyatların çok yükseldiği noktada, önceden de bahsettiğim kredilerdeki seçicilik ve alım gücünün araç fiyatlarındaki artış ile aynı şekilde artmaması neticesinde piyasada sıkışmalar olabiliyor.”

“2. el bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor”

Ayvaz ayrıca sıfır km araç satışlarında rekorların kırıldığı ve ikinci el piyasasının çok hızlı olduğu bir ikinci çeyrek yaşadığını belirtti. Ayvaz “Özellikle son haftalarda yaşanan kur artışları neticesinde 0 km fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu da ikinci el piyasasındaki fiyatları yukarı çekti. Genel olarak incelediğimizde son dönemlerde 2. el bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.” dedi.

“Bir miktar geri çekilmeler görülebilir”

Önümüzdeki dönemde 2. el satış hızı ve adedinde bir miktar geri çekilmeler görülebileceğini belirten arabam.com CEO’su “Özellikle döviz kurunun hareketliliğinin azaldığı ve daha stabil bir piyasa 0 km ve 2. el araç fiyatlarını bir süre sabit tutacaktır. Piyasadaki kredi erişebilirliği ve yüksek kredi oranlarını da düşündüğümüzde alım gücünün yeni fiyatlara erişebilirliği biraz zaman alabilir.” yorumunda bulundu.

Arda Ayvaz, Ticaret Bakanlığının yaptığı son düzenlemelerin ise yükselen fiyat ortamında tüketicilerin yararına olacağını düşündüklerini belirtti.