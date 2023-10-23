İkinci el araçlarda ilan sayısı 1 milyona çıktı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Temmuz 2023 itibarıyla ikinci el araç piyasasında ibre tersine döndü.

Satışların yavaşlamasıyla; Türkiye’nin en büyük iki ilan sitesinde temmuzda toplam 400 bin adet civarında olan ikinci el araç ilanı sayısı, ekim sonu itibarıyla toplam 1 milyona ulaştı.

Cardata verilerine göre, Türkiye’nin en çok satan ikinci el otomobili Renault Megane Sedan’ın fiyatı temmuz ayında 870 bin TL’yken ekim sonu itibarıyla yüzde 6.3 oranında gerileyerek 815 bin TL’ye düştü.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır araçta fiyatlar artmıyor hatta son bir ayda yüzde 0.19 düşüş var. İkinci el araçta ise 1-20 Ekim tarihleri arasında yüzde 9’luk bir düşüş görüyoruz. İnsanlar borsa gibi faiz gibi yatırım enstrümanlarına yöneliyor. Son iki ayda markalar sıfır araç satmak için kampanyalara devam eder. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarında düşüş sürer” dedi.