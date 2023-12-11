İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürüyor: İlanların fiyatları kasımda geriledi

Online ilan platformu arabam.com'un kasım ayı ikinci el ilan verilerine göre geçen ay fiyatı güncellenen ilanların yüzde 83’ünde değişim aşağı yönlü oldu.

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen. Model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri ise sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Focus, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Ford Fiesta olarak kayda geçti.

Nissan Qashqai liderliğini korudu

İkinci el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008 ve Chevrolet Captiva izledi.

Hangi yaş aralığı daha fazla?

Kasım ayında en fazla ilan verilen araçlar yüzde 28,1 oranıyla 10-15 yaş aralığındaki modeller oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 21,7’sini oluştururken, 5 yaşa kadar olan araçlar da ilanların yüzde 19,5’ini oluşturdu. 16-20 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 14,2’sini, 20 yaş ve üzeri araçlar da yüzde 16,5’ini oluşturdu.

10 ilandan biri 1 milyonun üzerinde

Kasım ayında ilanlar içinde en yüksek payı 500.000 TL’ye kadar olan araçlar aldı. Bu fiyat aralığındaki araçların ilanlardaki oranı yüzde 44,1 oldu. 500.001 – 600.000 TL aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 12,9'ken 600.001-700.000 TL aralıklarındaki araçların oranı yüzde 12,1 oldu. Yüzde 9,1 ilan oranıyla 700.001-800.000 TL aralığındaki araçlar görülürken, yüzde 10,5 oranıyla 800.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar görüldü. 1.000.000 TL’nin üzerindeki araçlar ise ilanların yüzde 11,3’ünü oluşturdu.

Araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 günle ekim ayına benzer şekilde devam etti.

arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, kasım ayı ikinci el ilan verileriyle ilgili şunları söyledi: “İlanlardaki 0-2 yaş araçların kasım fiyatları ekim ayına göre yüzde 2,9 daha düşük görünüyor. 3-6 yaş arasında da kasım fiyatları ekim fiyatlarından yüzde 3,1 daha düşük seyrediyor. 13 yaş ve üzeri araçlarda ise ekime göre kasımda bir düşüş gözlenmiyor. Bu veri, yükselen faizler ve düşen kredi kullanımları sonucunda tüketicilerin kasım ayında uygun fiyatlı araçlara yönelmiş olabileceği, yeni model araçların fiyatlarında bunlara ek olarak sıfır stok sorununun da çözülmesiyle geri çekilmeler yaşandığı şeklinde yorumlanabilir."