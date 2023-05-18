İkinci el otomobilde fiyatlar uçuşa geçti

İkinci el ve sıfır kilometre araç piyasasındaki belirsiz atmosfer devam ederken, araç piyasasında yaşanan fiyat değişimi dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili olarak Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak içinde bulunduğumuz seçim maratonu akabinde fiyatların yükseleceğine dair olan genel kanaat sebebiyle oluşan talep etkisiyle son 1 aylık süreçte fiyatlar hızla yükseldi. Ocak-Mayıs itibarıyla fiyatların yüzde 50 oranda yükseldiğini söyleyebiliriz.

“2018 yılında gerçekleşen seçim öncesi piyasalarda satış adedi olarak oldukça yüksekti. Yılın aynı grafikte devam edeceği tahmin edilirken seçimlerin hemen akabinde doyan piyasa neticesinde satış adetleri durağan grafiğe dönmüştü.

“İçinde bulunduğumuz süreçte satış adetleri olarak benzer bir yıl geçirebiliriz. Ancak fiyatlar artmaya devam eder ve otomobil cazip bir yatırım aracı olarak yerini korur ise hem fiyatlar hem satış adetleri yukarı yönlü devam edecektir.”

İkinci el fiyatları sıfır araçları geçti

İkinci el otomobil fiyatlarının zaman zaman sıfır araç fiyatlarından yüksek olduğunu gördüklerini söyleyen Ertemel, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz piyasa koşulları ve en önemlisi sıfır araçta ciddi tedarik sorunları olduğundan piyasada olmayan ve nadir bulunan ürüne kıymetinden daha fazla rakamlar talep ediliyor. Aslında bu durum aynı koşullar oluşan her sektör ve her alanda yaşanan bir durumdur. Sıfır araçta yaşanan tedarik sorunlarının ortadan kalkması yaşanan bu problemi tamamen çözecektir. Ancak tedarik sorunlarının bir süre daha yaşanacağını maalesef görmekteyiz. Konu ile alakalı Ticaret Bakanlığı’mız mevcut koşulları iyileştirmek ve bu sorunları asgariye indirmek adına yönetmelikler hayata geçirdi.

“Önlemler istenen etkiyi yaratmadı”

İlk tescili 6 ay dolmamış ve 6 bin km altındaki araçların, otomobil satıcılarına kısıtlanmasının ardından son olarak, sıfır araçlara yüksek fiyat talep eden veya aksesuar, takas araç gibi şart koşan bayilerin yetki belgesinin iptalinin önünü açan yeni yönetmelik yayımladı. Biz sektör temsilcileri olarak sorunların çözümü noktasında atılan her adımı oldukça kıymetli buluyoruz. Bununla beraber şu bir gerçek ki, bu tür önlemlerin istenen etkiyi yaratmadığını görmekteyiz. Sorunların çözümü ve yapılan uygulamaların daha etkin olması noktasında gerek İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneğimiz olarak gerekse otomotiv sektörünü temsil ettiğimiz İstanbul Ticaret Odası çatısı altında sorumluluk bilinciyle çalışmalar yürütmekteyiz.”