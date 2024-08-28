İkinci el Tesla satışları düştü, fiyatı neredeyse yarı yarıya azaldı

İkinci el elektrikli araçların fiyatlarını takip eden Recurrent, Tesla Model Y aracın ikinci el fiyatının 2022'de 70 bin dolara kadar çıktığını ancak şimdi 40 bin dolara kadar gerilediğini belirtti.

Tesla yatırımcısı Ross Gerber elindeki Tesla hisselerinin yaklaşık yarısını sattı ancak aracını bir türlğ 'olması gereken fiyata' elden çıkaramadı.

İkinci el Tesla araçlar, pazarda en sık bulunan elektrikli araçlar. Pazarın yaklaşık yüzde 42'sini oluşturuyorlar. Araç kiralama şirketi Hertz'in bu yılın başlarında filosundan 30 bin Tesla'yı çıkarma hamlesi, kullanılmış pazar değerlerindeki düşüşü hızlandırdı.

İkinci eli sıfırına yakın

Tesla geçen yıl fiyatlarını yaklaşık 15 bin dolar düşürdü. ABD'de 7 bin 500 dolarlık federal vergi kredisi hesaba katıldığında, bir Tesla sahibi yaklaşık 31 bin 490 dolara yeni arkadan itişli Model 3 alabiliyor. Öte yandan 2018 model bir Model 3 için de alıcıların yaklaşık 29 bin dolar ödemesi gerekiyor. Bu da ikinci elin işini zorlaştırıyor.