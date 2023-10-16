İlk 9 ayda 1 milyon adetle otomotiv üretiminde rekor

Otomotiv Sanayii Derneği, ocak-eylül verilerini açıkladı. Bu dönemde, otomotiv üretimi 2023 yılı ocak-eylül döneminde toplam yüzde 12 artarken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 yükseliş meydana geldi.

Toplam üretim 1 milyon 74 bin 155 adet, otomobil üretimi ise 687 bin 817 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılı ocak-eylül döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak, 894 bin 663 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 67 oranında arttı ve 666 bin 890 adet oldu.

Ticari tarafta ise aynı dönemde üretimde yüzde 1, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 4’lük bir azalma söz konusu. Ocak-eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51, ağır ticari araç pazarı yüzde 28 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 57 arttı. 2023 yılı ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 20 oranında arttı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 733 bin 956 adet, otomobil ihracatı ise 473 bin 850 adet düzeyinde gerçekleşti. İhracat dolar bazında yüzde 16, euro bazındaysa yüzde 14 artış gösterdi ve toplam rakam 26,2 milyar dolar olarak açıklandı. Otomobil ihracatında yüzde 24’lük artış, toplam rakamı 7,9 milyar dolar seviyesine getirdi.

“Üretimde kapasitemiz var, Ar-Ge’miz güçlü”

Toplantıda konuşan Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayinin Türkiye'nin ekonomik ve entelektüel gelişiminde önemli katkısı bulunan bir sektör olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda daha da iyi işlere ve iş sonuçlarına imza atılacağını kaydeti.

Eroldu, “2 milyonluk bir kapasitemiz var. Şu anda da bu kapasitenin 1 milyon 350 bin-1 milyon 400 binini kullanır durumdayız. OSD üyelerinin 17 tane üretim tesisi bulunuyor. Toplam üye sayımız 13. 13 üyemizin de 15 tane Ar-Ge merkezi var. Yani yoğun bir Ar-Ge çalışmasının yapıldığı bir sanayi ve Türkiye'de de bu konuda öncü sanayilerden bir tanesi. Yıllık yatırımlarımız 1 milyar dolarlar seviyelerinde. Tabii Ar-Ge harcamalarıyla birlikte patent konusunda da yine Türkiye'de önde gelen sektörlerden bir tanesiyiz.

Ek olarak Ar-Ge uzantılı hizmet ihracatı da gittikçe büyüyen bir iş kolumuza dönüştü. En son sene 253 milyon dolarlık hizmet ihracatımız var" ifadelerini kullandı. Eroldu, ilk altı ayda otomotiv üretiminde 1 milyon adedi geçtiklerini, böyle bir rakamı uzun yıllardır görmediklerinin de altını çizdi.

İç pazarda yerli payı azalıyor

Ekonomiyi de destekleyen OSD verilerini oldukça olumlu bulduğunu söyleyen Eroldu, olumsuz tarafının ise iç pazardaki yerli payının sürekli azalması olduğuna dikkat çekti.

Eroldu, “İşin kötüsü bu düşüş hızlanıyor. Türkiye'de otomotiv sanayinin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından iç piyasadaki satışlarımız bizim için önemli. Bizler yalnızca ihracata yönelik projelerle ayakta kalamıyoruz. Toplam araçlarda geçen sene yüzde 45 olan yerli üreticilerin payı bu sene maalesef yüzde 37’lere gerilemiş durumda. Otomobilde de yüzde 39’dan yüzde 31’e giden bir yerli payımız var.

İlk 8 aylık rakamlara baktığımız zaman dış ticaret dengesinin bizim otomotiv endüstrisi açısından kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Burada 10 milyar dolarlar seviyesinde artı veren sektör, maalesef ilk 8 aylık rakamlara göre 318 milyon dolar seviyesinde. Bu açık Eylül ayında daha da büyüyecek ne yazık ki. Gelecek sene ise ihracatta yüzde 10’luk bir artış bekliyoruz” dedi.

“Çinli üreticiler Avrupa için tehdit”

Çinli markaların satış adetleri düşük olsa da Avrupa’daki yükselişlerinin devam etiğini kaydeden Eroldu, şöyle konuştu; “Çinli üreticilerin pazar payları, elektrikli araç pazarında 3,7’yi aşmış durumda ve hızlı bir şekilde artış trendi var. Bir de Avrupalı üreticilerin Çin’de yaptırdıkları elektrikli araçlar da var. O bu rakamın içinde yok.

O da aslında önemli. Diğer bir gelişme de sonucunu takip ettiğimiz Avrupa Birliği’nin Çin menşeili elektrikli araçlara yönelik anti dumping soruşturması var. O da enteresan bir şeye yol açacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama Avrupalı da Çin üretiminin Avrupa’daki sanayi açısından bir tehdit oluşturduğunu görüyor. Çünkü net bir şekilde artış var. Diğer taraftan da şunu da söylemek lazım. Aslında Çin’in de otomotivdeki imajı iyileşiyor.”