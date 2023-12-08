İtalya'dan Otokar'a 29 adet elektrikli otobüs siparişi

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan elektrikli araçlarıyla Avrupa pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak son teknolojilerle tasarlayıp ürettiği elektrikli araç ailesiyle büyük beğeni toplayan Otokar, İtalya'dan 29 adet elektrikli e-Centro mikrobüs siparişi aldı. Türk mühendislerin tasarladığı ve ürettiği e-Centro mikrobüsleri, İtalya'nın altı farklı şehrinde toplu taşımacılık alanında hizmet verecek.

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan Otokar'ın yeni elektrikli mikrobüsü e-Centro, önümüzdeki sene ilk olarak Roma caddelerinde hizmet vermeye başlayacak. 2024'ün ikinci yarısında ise Siracusa, Salerno, Reggio Calabria, Cagliari ve Palermo'da otobüs operatörleri Otokar konforuyla hizmet verecek.

Otokar’ın toplu taşımacılık tecrübesi, alternatif yakıtlar konusundaki bilgi birikimi ve mühendislik kabiliyeti ile geleceğin beklentilerine odaklanarak ürettiği e-Centro'ların çok beğenildiğini belirten Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, "Sektörde 60 yıllık tecrübemiz ile ürettiğimiz on binlerce aracımız, dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Geçen yıl ağırlıklı olarak Avrupa'da yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları neticesinde e-Centro'lar çok beğenildi. Dar sokaklı tarihi şehirler ve turistik bölgelerden, yüksek yolcu taşımacılığına ihtiyaç duyan metropollere kadar farklı ihtiyaçları karşılayan geniş bir elektrikli otobüs ailesine sahibiz. Sıfır emisyonlu araçlarımızın ihracatı artarak devam edecek" dedi.

Otokar e-Centro'nun sahip olduğu tasarım, teknolojiler ve güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle ön plana çıktığını aktaran Erman, "Avrupa pazarındaki başarımızı, elektrikli araçlarımızla sürdürmeyi hedefliyoruz. 6,6 metre uzunluğundaki elektrikli mikrobüsümüz e-Centro başta olmak üzere, elektrikli otobüslerimiz toplam sahip olma maliyetlerinin yanı sıra performansı, geniş ve ferah iç hacimleri, hızlı şarj özellikleriyle konforlu bir toplu taşımacılık vadediyor. Siparişini aldığımız e-Centro mikrobüsler ile İtalya’nın toplu taşımacılıktaki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte daha temiz bir çevre ve sessiz bir trafik için Avrupalı belediyelerin ve otobüs operatörlerinin öncelikli tercihi olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.