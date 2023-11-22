Iveco Türkiye, daralan pazarı S-Way ile yukarı ‘çekecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Çok çeşitli hafif, orta ve ağır ticari araçlar, arazi kamyonları ve arazi görevleri gibi uygulamalar için araçlar tasarlayıp üreten Iveco, 2024 modellerinin lansmanını yaptı. Yeni ürün gruplarından S-eWay çekici dışındakiler 2024’ün ikinci çeyrek sonuna kadar Türkiye pazarında yerini alacak.

Iveco Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak, elektikli S-eWay için de Türkiye’ye varış tarihini yeni yılda açıklayacaklarını duyurdu. Ekim ayı verilerine göre, 16 ton ve üzeri araçlar pazarının 10 aylık dönemde toplam 30 bin 267 araca ulaştığını hatırlatan Işınak, “Bunların 20 bin183’ü yani üçte ikisi çekicilerden oluşuyor.

Yılın ikinci yarısından itibaren aylık bazda çekici pazarında bir daralma görülse de Iveco’nun 2020’de lansmanını yaptığı S-Way çekici ile yakaladığımız pazar payını her yıl artırıyoruz” dedi. Iveco’nun geçen yıllarda pazarda Stralis ile yer aldığını söyleyen Işınak, çekici sektöründeki yüksek pazar payını ise S-Way ile yakaladığını belirtti.

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre Iveco’nun çekici segmentindeki 2022 yılında yüzde 6,9 pazar payına sahip olduğunu kaydeden Işınak, “2023 Ekim sonu pazar payımız yine artışla yüzde 7,1’i yakaladı. Bu başarının arkasında tabi ki S-Way var. Çekici segmenti daralsa bile biz S-Way ile büyümeye devam ediyoruz. Barselona’da gerçekleştirilen lansmanda ilk kez görücüye çıkan S-Way 2024, önümüzdeki sene pazarı oldukça kızıştıracak” diye konuştu.

“2024 otobüs taleplerine de hazırız”

Iveco’nun Türkiye pazarındaki satışlarının segment dağılımı hakkında da bilgi veren Işınak, “16 ton ve üzeri ticari araç pazarı, geçen sene ekim sonu itibari ile kamyon ağırlığı yüzde 27 civarındayken aynı dönem itibari ile ağırlığı birden yüzde 33’ e çıktı.

Gündemdeki kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle yılsonuna kadar bu seviyeleri koruyacağını tahmin ediyoruz. Yerel seçimlerin de hız kazandırıcı bir dinamiği olabilir” dedi. Bu yıl çekici satışlarında çok ciddi bir ağırlıkları olduğunu söyleyen Işınak, kamyon konusunda düz yol dahili taşımacılık ve özellikle mermer ocakları için 6x4 damper kamyon satışlarının ağırlık kazandığını belirtti.

Işınak, “Iveco olarak 3,5 tondan başlayarak, hafif, orta, ağır ve hatta otobüs segmentlerinde çok geniş ürün yelpazesi ile 2024’ün tüm taleplerine hazırız” diye konuştu. Ağır ticari araç pazarında da finansmana erişimle ilgili sıkıntılar bulunduğunu anlatan Işınak, bu nedenle yılın belirli dönemlerinde çekici segmentinde cazip kredi imkanları sunduklarını söyledi.

Elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlara talebin hızla arttığını söyleyen Hakkı Işınak, “Elektrikli araçlara, ticari segmentlerde de talep olmaya başladı. Her ne kadar elektrikli araçlar operasyonel giderlere fayda sağlayacak olsa da, henüz ülkemizde tam anlamıyla yerini bulmadı. Henüz elimizde uzun yıllara ait veriler olmadığından, batarya ömrü, araç arızaları gibi konular merak konusu oluyor” dedi.

Ağır ticari pazarı yüzde 15 daralacak

3,5 ton ve üzeri araçlardan oluşan ağır ticari pazarının bu yılsonunda 83-86 bin adet ile kapanacağını öngören Hakkı Işınak, “Binek otomotiv sektöründe de öngörüldüğü üzere, bizler de 3,5 ton ve üzeri ticari araçlar sektöründe önümüzdeki 2024 yılında yüzde 15 oranında bir daralma bekliyoruz. Son 20 yıldır pazarda birçok kez daralma görmüş olsak da istatiksel olarak sektörde her daralmadan sonra hızlı bir toparlanma da görüyoruz” dedi.

Tüm ürünler 1 milyar euro’ya yenilendi

Iveco, 1 milyar euro'luk yatırımla tüm ürün yelpazesini tek seferde yeniledi. Yeni ürün serisinde iş verimliliği, sürücü deneyimi, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirliği odağına alan marka, ‘Değişimin Kendisi Ol’ sloganıyla 2024 araç lansmanını bin 500’e yakın bayi temsilcisinin katılımıyla İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirdi. Logosunu da yenileyen Iveco'nun Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 7 üretim tesisi bulunuyor.

Markanın, 160’tan fazla ülkede 4 bin 200 satış ve servis noktası yer alıyor. Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, markanın tarihinde ilk kez 1 milyar euro’luk yatırımla tüm ürün yelpazesini yenilediğini açıkladı. Sra, “Değişim için çabalamak, son dört yılda tüm kaynaklarımızı adadığımız tam zamanlı bir iş. 2019'da yeni bir yolculuğa başladık ve müşteri odaklı ve tamamıyla onların ihtiyaçlarına göre araçlarımızı yeniden şekillendirdik, geliştirdik ve Iveco’da derin bir evrim geçirdik. Bugün tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.