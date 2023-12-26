Japon devlerinden Tayland'a 'dev' yatırımlar

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Tayland, elektrikli araç pazarında Çinli firmaların etkisi karşısında, ülkedeki Japon üreticileri yatırımlarını artırmaya davet etti.

Tayland Hükümeti Sözcüsü, Tayland'ın gelecek 5 yılda 4 Japon otomobil üreticisinden, ülke içi elektrikli araç sektörüne 150 milyar baht yatırım beklediklerini bildirdi.

Sözcü, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in bu ay içinde Tokyo'ya düzenlediği gezide, Japon üreticilerinin Tayland'daki elektrikli araç üretimini teşvik rolünü vurguladığını aktardı.

Buna göre Toyota ve Honda’dan 50’şer milyar baht (1,4 milyar dolar), Isuzu’dan 30 milyar baht (868 milyon dolar), Mitsubishi’den 20 milyar baht (578 milyon dolar) yatırım bekleniyor.