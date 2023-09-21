Karakaş: Togg, mobilitenin geleceğini inşa ediyor

Otomobilin artık bir ulaşım aracının ötesinde akıllı bir cihaza dönüştüğünü belirten Karakaş, "Akıllı evler, akıllı araçlar ve akıllı telefonlarla bağlanabilen otomobil en sofistike mobil cihaz haline geliyor. Geleneksel OEM'ler, telekomünikasyon şirketlerinin sahip olduğu mobilite geçiş sürecini yönetecek bilgi birikimine, telekomünikasyon şirketleri de sofistike mobil cihazlar hakkında bilgi birikimine sahip değil.

Biz bu iki dünyayı birleştiriyoruz. Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek, geleneksel OEM tedarikçilerinden blok zinciri kodlayıcılarına kadar iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz” diye konuştu