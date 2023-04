Karsan'dan Megane üretimi için 3 vardiyaya kararı

Takip Et

Baş, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Karsan'ın 2022 yılı değerlendirmesini yaparken, 2023 yılı planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Karsan'ın yüzünü geleceğe dönmüş bir şirket olduğunu dile getiren Baş, özellikle son 5 yıldır "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde Olma' vizyonuyla çalışan ve bu yönde önemli adımlar atan ve bunun karşılığında da bir noktaya şu anda gelmiş ama daha ilerisi için de birçok hedeflere sahip olduklarını söyledi.

Bu vizyonun altında 3 strateji olduğunu aktaran Baş, "Bunlardan bir tanesi, Karsan markasının önce Avrupa sonra Kuzey Amerika’da sürdürülebilir büyümesini sağlamak. İkincisi, bunu yaparken iş yapış şekliyle, operasyonlarıyla fark yaratan, yine bir adım önde olma vizyonuyla operasyonlarını yöneten bir şirket olmak. Üçüncüsü de Karsan markasının gelecek mobilite çözümlerinde, teknoloji ve işbirliklerinde öncü olarak bir adım önde olma hedefi var." ifadelerini kullandı.

"Avrupa’nın ilk ve tek ful elektrikli ürün gamı olan otobüs markası olduk"

2022 yılının kendileri için bir tohum ekme yılı olduğunu, bütün ürünlerin elektriklendirilmesi sürecinin Kasım 2018'de başladığını, Eylül 2021'de de bütün ürün gamını 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli hale getirmeyi başardıklarını belirten Baş, "Bu çok önemli bir başarı. Yani biz 3 yılda elektrikli ürün ailemizin, toplu ulaşım otobüslerimizin tümünü elektriklendirdik. Bu Avrupa’da ilk ve tek. 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli otobüs sunabilen ilk ve tek marka Karsan. Bu çok ciddi bir başarı. Zaten vizyonumuzda da bir adım önde olma hedefimiz var ve bunun somut olarak hayata geçtiğini gösteren çok önemli bir başarıydı bu. Biz 3 yılda Avrupa’nın ilk ve tek ful elektrikli ürün gamı olan otobüs markası olduk. Ve biz Avrupa’da yeni bir marka olarak buradayız." diye konuştu.

"Avrupa’da hedefimiz ilk 5’e girmek"

Avrupa’daki elektrikli minibüs ve otobüs pazarında pazar paylarını artırdıklarını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Yüzde 277 büyüdük. 8 tonun üzerindeki elektrikli otobüs pazarında en çok büyüyen marka Karsan oldu. Ve Avrupa’daki elektrikli minibüs ve otobüs pazarında, pazar payımız da yüzde 6,5’lara çıktı 2022 yılında. Elektrikliden bahsediyorum tabi toplam otobüs pazarında çünkü bizim hedefimiz sadece elektrikli. Biz konvansiyonel araçlarda yeni bir yatırım yapmıyoruz. Daha doğrusu Jest’in dizeli var elimizde ama yeni emisyonlara yönelik sadece mevcudu sürdürmek amacıyla regülasyonlara uyma hedefini küçük yatırımlarla sürdürüyoruz orada ama asıl odağımız elektrikli pazar.

Elektrikli araç pazarında var olmak istiyoruz ve bütün enerjimizi oraya konsantre ediyoruz. Yüzde 6,5 pazar payı da çok ciddi bir rakam Avrupa’da, elektriklide. İlk 10’a girdik Avrupa’da şu anda ama hedefimiz ilk 5’e girmek. Şimdi tabi bunu biz ülke yapıyoruz. Tek noktadan bütün Avrupa’ya saldırmıyoruz. Ülke ülke odaklanıyoruz. Lüksemburg mesela çok önemli bir pazar bizim için." dedi.

Karsan’ı otobüs dünyasında bir dünya markası yapmak noktasında bir hayalleri olduğunu anlatan Okan Baş, şöyle devam etti:

"Bir global marka olsun istiyoruz. O yolda da gidiyoruz. Şimdi bu bize bir taraftan güç veriyor bir taraftan da sorumluluğumuzu ve işimizi artırıyor. Oyun alanını büyüttüğünüz zaman yönetimini de kontrol ihtiyacınız var. 200 yerine 500 satayım dediğiniz zaman o ürünü satacak yönetim sisteminizi geliştirmeniz lazım. Şu ana kadar iyi geldik, bundan sonrasında da iyi yapma konusunda heyecanımız, motivasyonumuz yüksek. Ne yapacağımızı biliyoruz. Önümüzde de bu konuyla ilgili ulaşacağımıza inandığımız çok net hedeflerimiz var."

2023 hedeflerine de değinen Baş, "Geçen sene 2 katı dedik, bu sene de 2 kat yapmak istiyoruz. İhracatta, büyümede, ciroda, vs. her alanda 2 katına çıkan büyümeyi hedefliyoruz. 2030 yılında karbon nötr olacağım demek çok kolay ama yapmak öyle kolay değil. Her şeyiyle, yaptığı ürünle, ürün yapılırken üretimiyle, kullandığı enerjiyle, kullandığı enerjinin kaynağıyla, karbon üretmeyen, tükettiği karbon kadar karbon üreten bir şirket olacağız. Bu da çok ciddi bir hedef bizim için." dedi.

Baş, hedeflere ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz Avrupa’da. Avrupa’da bir varlığı oluşturduk, o varlığı gerek ülkelerin entegrasyonu gerekse de bulunduğumuz pazar payını artırmakla, sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Kuzey Amerika’ya girdik. Çok heyecanlandırıcı projeler var. Gerçekleştikçe bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Kuzey Amerika’da Kanada’dan başladığımız yolculuğu, Amerika Birleşik Devletleri’ne de yansıtacağız.

Bu seneki öncelikli hedeflerimizden biri Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğimizi büyütmek. Bir de yani pazar girişi yapmak istiyoruz, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yanına yeni pazarlar da eklemek istiyoruz. Bununla ilgili Avrupa’daki detaylı hedefimiz, elektrikli araçlarla ilgili. Bu da 2 kat büyüme, ilk 5 oyuncuya girme ve yüzde 10 pazar payı. Kompleks olmayan ama yapması da çok kolay olmayan işlerin peşindeyiz açıkçası. Kuzey Amerika’ya e-Jest ile giriyoruz. Bu sene oradaki adetlerimizi artırıyoruz."

"Megane üretiminde 3 vardiyaya geçme konusundaki çalışmalarımız sürüyor"

Okan Baş, Karsan tesislerinde Renault Megane üretimi sürecine de değindi.

Renault markası için Megane sedanın üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başladıklarını anımsatan Baş, "Bu bizim için ne demek? İstihdamımızı fazladan 1000 kişi artırmak demekti. Sadece Karsan için olan istihdam. 2023’ün üretim planı, 35 bin adetti. Şu anda talepler 48 bin adet. Bu, bizim için en kısa sürede 3 vardiyaya geçmek demek. Biz bunun hazırlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla Renault Megane sedan üretimi de başladı ve hızlı bir şekilde de adetleri artırma ihtiyacımız var. 3 vardiyaya geçme konusundaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bütün hazırlıkları ona göre yapıyor. Bir an önce bu talepleri karşılayabilelim." diye konuştu.

"Başka modeller üretme konusunda netleşmiş bir anlaşmamız yok"

Tesislerde Megane dışında başka bir model için üretim görüşmeleri olup olmadığı sorulan Baş, şöyle cevap verdi:

"Şu anda bizim fabrikanın kurulu kapasitesi 65 bin. Ama bizim adetlerimiz otobüs olarak çok yüksek değil. O kapasiteyi sınırlayıcı bir şey değil. Ama bizim tesisimiz yüksek ölçekli otomobil ya da ticari araç yapmaya da uygun bir tesis. Nitekim Megane anlaşması bunun sayesinde oldu ve 55 binlik bir anlaşma var. Şimdi bu kapasiteyi bizim artırma olasılığımız da olabilir. Gelen projelere gelen taleplere göre 100 binlere kadar da çıkabiliriz diye görüyoruz.

Fakat şu anda netleşmiş bir anlaşmamız yok ama tabii ki görüşüyoruz. Yani herkesle görüşüyoruz. Bizim bu kapasitemizle, bu yeteneğimiz ile ilgilenen insanlar çok, dünyanın her tarafından artık bizi gelip görüyorlar. Beraber iş yapalım diye gelen her yerden var. Yani Çinliler de geliyor. Hepsi geliyor. Yani Avrupalılar da geliyor ama tabii ki netleşince sizinle bunları paylaşabilirim, herkesle görüşüyoruz. Öyle söyleyeyim."