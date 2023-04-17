Karsan’ın yeni hedefi Japonya

Türkiye’nin en önem­li markalarından biri Karsan yeni pazarlar arıyor. Avrupa’dan sonra Kanada, ABD’ye giren markanın ye­ni hedefi Japonya. Elekt­rikli minibüs ile e-JEST ile Japonya pazarına girecek­lerini açıklayan Karsan CE­O’su Okan Baş, e-Jest’den 300 adet satış yapmak için Altech ile anlaştıklarını di­le getirdi.

2023 sonunda lansmanı da yapılacak olan e-Jest, marka açısından çok kıymetli. Avrupa marka­ları için de Japonya’ya gir­mek kolay değil. Sonuçta çok kıymetli bir şey; Japon­ya’da başarılı olmanız” de­di. Japonya için geliştirilen e-JEST’ten sonra sağdan direksiyonlu pazarlara gi­riş yolunun açılacağını ifa­de eden Baş, “Japonya’dan sonra İngiltere ve Endonez­ya ile çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Hedef revize oldu

Renault, Megane Sed­dan üretimine 2022’nin son çeyreğinde başladı. 2023’de 35 bin adet üre­tim planladıklarını söyle­yen CEO Okan Baş, “Talep nedeniyle bu rakam 48 bin adete revize edildi” dedi.