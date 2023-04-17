Karsan’ın yeni hedefi Japonya
Türkiye’nin en önemli markalarından biri Karsan yeni pazarlar arıyor. Avrupa’dan sonra Kanada, ABD’ye giren markanın yeni hedefi Japonya.
Türkiye’nin en önemli markalarından biri Karsan yeni pazarlar arıyor. Avrupa’dan sonra Kanada, ABD’ye giren markanın yeni hedefi Japonya. Elektrikli minibüs ile e-JEST ile Japonya pazarına gireceklerini açıklayan Karsan CEO’su Okan Baş, e-Jest’den 300 adet satış yapmak için Altech ile anlaştıklarını dile getirdi.
2023 sonunda lansmanı da yapılacak olan e-Jest, marka açısından çok kıymetli. Avrupa markaları için de Japonya’ya girmek kolay değil. Sonuçta çok kıymetli bir şey; Japonya’da başarılı olmanız” dedi. Japonya için geliştirilen e-JEST’ten sonra sağdan direksiyonlu pazarlara giriş yolunun açılacağını ifade eden Baş, “Japonya’dan sonra İngiltere ve Endonezya ile çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hedef revize oldu
Renault, Megane Seddan üretimine 2022’nin son çeyreğinde başladı. 2023’de 35 bin adet üretim planladıklarını söyleyen CEO Okan Baş, “Talep nedeniyle bu rakam 48 bin adete revize edildi” dedi.