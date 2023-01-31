“Kaskoda ek teminatlara dikkat etmek gerekiyor”

Araç anahtarının kaybolması, araç sahiplerinin başına gelebilecek en sıkıntılı durumlar arasında yer alıyor.

Bora Uludüz, kaskonun anahtar kaybı masraflarını karşılamasının ek teminatlar kapsamında yer aldığını belirterek, “Aracın anahtarı ile çalınması ya da bu nedenle zarar görmesi ile ilgili olarak 2006 yılında yapılan düzenlemeye göre bu zararlar ana teminatlar içinde değerlendirilmiyor ancak ek sözleşmede belirlenen haller sonucunda anahtarın ele geçirilmesi durumunda oluşan ziyan ve hasarlar poliçe teminat kapsamına alınıyor” dedi.

Araç anahtarı güvencesini kapsayan durumlar arasında şunlar yer alıyor: “Anahtarın kaybı veya çalınması durumunun yanı sıra hırsızların kilit sistemini zorlarken verdiği hasarlar.

Araba anahtarlarının kapalı bir mekanda bulunması ve bu mekana zor ya da şiddet kullanılarak girilmesi. Araç anahtarının gasp yoluyla ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi.”

Araç anahtarı güvencesini kapsamayan durumlar Anahtarların araç üzerinde bırakılması sonucu hırsızlık yapılması veya hırsızlığa teşebbüs zararları. Sigortalıyı yanıltarak araç anahtarlarının elde edilmesi sonucu meydana gelen zararlar. Güç ve şiddet kullanmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar