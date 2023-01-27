 Kocaeli'de günde 1.563 araç üretildi

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisine ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün kalbinin attığı şehir oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2022'de Kocaeli'deki otomotiv fabrikalarında 570 bin 769 araç üretildi.

Buna göre yıllık rakam, 501 bin 445 aracın üretildiği 2021'e göre yüzde 14 arttı. Kentteki saatlik, günlük ve haftalık otomotiv üretim verilerine göre İzmit, Başiskele, Gölcük ve Çayırova'daki tesislerde kurulu bantlardan ortalama olarak saatte 65, günde bin 563, haftada ise 10 bin 946 araç indi.

Kocaeli'deki fabrikalarda geçen yıl üretilen araçların yüzde 82'sine denk gelen 468 bin 55'i yurt dışına gönderildi. Kocaeli'de üretilip ihraç edilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 48 olarak kayıtlara geçti. Ford Otosan, kentte üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci oldu.