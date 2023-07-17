Koçfinans'tan taşıt kredisinde dijital adım

Tüketici finansmanı alanındaki ilk ve tek AR-GE merkezine sahip olan şirket, "El Değmeden Taşıt Kredisi" ürününü devreye aldı.

Buna göre müşterilerin Ford taşıt kredileri, sistemsel kredi değerlendirmesi, dijital evrak onayı ve tüm operasyonel işlemlerin anlık olarak yapılmasıyla uçtan uca el değmeden tam otomasyonla gerçekleştirmesi sağlanıyor.

Koçfinans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Ulusoy, tüketici finansmanı alanındaki uzmanlıkları ve çevik ekipleri sayesinde sektörde öncü bir rol üstlenmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

'Kredi süreci yeni boyut kazandı'

Ulusoy, 'AR-GE merkezlerinin sektörde durmadan gelişen ve inovatif ürünlere sahip olan yenilikçi hizmet kaslarını güçlendirdiğini' belirterek şunları kaydetti:

"Benimsediğimiz özgün, enerjik ve samimi yaklaşımımız ile müşterilerimizin memnuniyetini önceliklendiriyor, herkesin finansal ürünlere konforlu bir şekilde erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durmadan araştıran ve geliştiren çalışma prensibimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz 'El Değmeden Taşıt Kredisi'ni müşterilerimizin ve bayilerimizin kullanımına sunduk. Uzun süredir yapay zeka ve otomasyona yaptığımız yatırımlarla kolaylaştırdığımız kredi süreçlerimiz, bu ürünümüz ile beraber yeni bir boyut kazandı.

Belirli segmentlerde geçerli

'El Değmeden Taşıt Kredisi' ile kredi başvurusundan para çıkışına kadar süreçlerimizi uçtan uca otomatize etmiş durumdayız. Tüketicilerin tüm kredi süreçlerini hızlı ve kolay adımlarla tam otomatik olarak tamamlaması ve ivedilikle kredi ihtiyacının karşılanmasını amaçladık. Satış kanallarımızın ve müşterilerimizin belirli segmentlerinde hayata geçirdiğimiz 'El Değmeden Taşıt Kredisi' ürünümüzü önümüzdeki dönemlerde yaygınlaştıracağız."