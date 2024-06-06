Koluman Otomotiv ihracatta gümüş ödüle layık görüldü
Koluman Otomotiv, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 2023 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdiği “İhracatın Şampiyonları Ödülleri’nde gümüş ödüle layık görüldü. Ödülü, Koluman Holding İş Geliştirme Başkanı Dr. Önder Ege teslim aldı.
Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki büyümesine net ihracatın 1.6, ihracatın ise 0.9 puan katkı verdiğini belirterek “Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, Mayısta 24,1 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdık. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,2 milyar dolarla yine ilk sırada yer alıyor” dedi.
Ödülü teslim alan Dr. Önder Ege, “Emek ve çabamızın karşılık görmesi çok güzel ama ödüller ile daha da büyüme yolunda adımlar atıyoruz. 2024’te hem ülkemiz hem de şirketimiz adına yeni rekorların geleceğini biliyoruz. Koluman Otomotiv olarak yeniliklere ve gelişime olan tutkumuzdan aldığımız güçle her yıl güncellediğimiz hedeflerimize erişmek için ihracat alanında gerçekleştirdiğimiz başarıların haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.