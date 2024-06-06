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Koluman Otomotiv ihracatta gümüş ödüle layık görüldü

Koluman Otomotiv, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 2023 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdiği “İhracatın Şampiyonları Ödülleri’nde gümüş ödüle layık görüldü. Ödülü, Koluman Holding İş Geliştirme Başkanı Dr. Önder Ege teslim aldı.

Haber Merkezi
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Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Tür­kiye ekonomisinin ilk çeyrekte­ki büyümesine net ihracatın 1.6, ihracatın ise 0.9 puan katkı ver­diğini belirterek “Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, Mayısta 24,1 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracat reko­runu kırdık. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,2 mil­yar dolarla yine ilk sırada yer alı­yor” dedi.

Ödülü teslim alan Dr. Önder Ege, “Emek ve çabamızın karşılık görmesi çok güzel ama ödüller ile daha da büyüme yo­lunda adımlar atıyoruz. 2024’te hem ülkemiz hem de şirketimiz adına yeni rekorların geleceği­ni biliyoruz. Koluman Otomo­tiv olarak yeniliklere ve gelişi­me olan tutkumuzdan aldığımız güçle her yıl güncellediğimiz he­deflerimize erişmek için ihracat alanında gerçekleştirdiğimiz ba­şarıların haklı gururunu yaşıyo­ruz” dedi.