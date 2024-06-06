Koluman Otomotiv ihracatta gümüş ödüle layık görüldü

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Tür­kiye ekonomisinin ilk çeyrekte­ki büyümesine net ihracatın 1.6, ihracatın ise 0.9 puan katkı ver­diğini belirterek “Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, Mayısta 24,1 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracat reko­runu kırdık. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,2 mil­yar dolarla yine ilk sırada yer alı­yor” dedi.

Ödülü teslim alan Dr. Önder Ege, “Emek ve çabamızın karşılık görmesi çok güzel ama ödüller ile daha da büyüme yo­lunda adımlar atıyoruz. 2024’te hem ülkemiz hem de şirketimiz adına yeni rekorların geleceği­ni biliyoruz. Koluman Otomo­tiv olarak yeniliklere ve gelişi­me olan tutkumuzdan aldığımız güçle her yıl güncellediğimiz he­deflerimize erişmek için ihracat alanında gerçekleştirdiğimiz ba­şarıların haklı gururunu yaşıyo­ruz” dedi.