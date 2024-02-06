Lamborghini, Ferrari, Bentley ve Rolls-Royce satışlarında rekor

Emre ERGÜL

13 bin otomobil satan Ferrari, 2023'te 6.46 milyar dolar gelir ve 1.36 milyar dolar kar açıkladı. Şirket, en zengin otomobil meraklılarına hizmet vermeye devam ederken, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Purosangue SUV ile 2024'te daha fazla büyüme bekliyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz perşembe sabahı, hisse başına 380 dolarla 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ultra-lük otomotiv markalarının hitap ettiği kesim aslında “dar bir kesim.” Şu an dünya üzerinde 30 milyon dolarlık alışveriş yapabilen insan sayısı 400 bin… Tahminlere göre, bu sayı 2028’de 528 bine ulaşacak. Özellikle miras, kripto para ve sosyal medyadan milyoner olan gençlerin sayısının artması nedeniyle ultra-lüks markalar da “kişiye özel araç” tasarlayarak rekor sayılara ulaştı.

Örneğin, geçtiğimiz yıl Bentley müşterilerinin neredeyse dörtte üçü, özel seçenekler talep etti. Otomobil fiyatları 3 milyon dolardan başlayan Bugatti, bir müşteri için bir araçlarını altın rengine boyattıklarını duyurdu. Peki, markalar ultrazenginlerin bu talepleri karşısında klasik tasarımlarından taviz vermeil mi?

Lüks yatırım fonu Tema ETFs’in kurucusu Gonzalez Lastra’ya göre evet: “Müşteri zengindir ama aptal değildir. Fiyat artışınızı hak etmelisiniz, ve bunu yapmak için yeni bir şey getirmelisiniz, örneğin yeni bir model, biraz yenilik, farklı bir şey… Müşteriniz için bazı şeyleri özelleştiriyorsunuz..."