Lexus'tan yeni SUV modeli LBX: Elegant, Emotion ve Cool paketleri kaç para?

Lüks ve performansı bir arada sunmayı hedefleyen markanın premium SUV segmentindeki yeni ürünü LBX, İstanbul'un tarihi semti Akaretler'deki kurulan "LBX Hub" etkinlik alanında tanıtıldı.

Lexus, LBX modeliyle geleneksel donanım anlayışını kökten değiştirerek, her bir kullanıcının yaşam tarzı ve kişisel tercihlerine uygun dört farklı model sunuyor. Elegant, Emotion, Relax ve Cool olarak adlandırılan modeller, standart donanım kalıplarını yıkarak, her bir kullanıcının kişiliğini ve tarzını otomobillerine yansıtmalarına olanak tanıyor.

LBX, Türkiye'de de Avrupa'daki gibi dört farklı atmosferi sunarak kullanıcılarına çeşitlilik sağlıyor. Elegant ve Relax modelleri zarafet ve incelikle öne çıkarken, Emotion ve Cool modelleri daha sportif ve enerjik bir sürüş deneyimi vaad ediyor.

LBX, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor

LBX'in donanım özellikleri arasında, standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç dokunmatik multimedya ekranı, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler bulunuyor. Emotion ve Cool modellerinde çift renkli gövde seçeneği sunulurken, Elegant ve Relax modelleri tek renkli gövde ve parlak jantlarla öne çıkıyor.

LBX modelinde ayrıca, Lexus'un yeni tasarım dilini ve teknolojilerini barındıran bir kokpit tasarımı bulunuyor. Tazuna adı verilen bu yeni kokpit felsefesiyle araç içerisindeki kontroller sürücüye maksimum ergonomi ve kolaylık sağlayacak şekilde düzenleniyor.

Sürdürülebilirlik konusunda da iddialı olan LBX, çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Aracın 1,5 litrelik hibrit motoru, yüksek verimlilik sağlarken, yenilikçi iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya daha fazla güç elde edilmesini ve aracın tam elektrikle sürüş kapasitesinin artırılmasını sağlıyor. Ayrıca, aracın WLTP birleşik ölçümlerine göre 100 g/km karbondioksit emisyonu ve 4.4 lt/100 km yakıt tüketimi, modelin çevre dostu yaklaşımını ortaya koyuyor.

LBX, sürücü ve yolcular için ideal bir güvenlik kalkanı oluşturuyor

Lexus'un yeni SUV modeli LBX, gelişmiş güvenlik özellikleriyle de dikkati çekiyor. Son nesil Lexus Safety System + ile donatılan model, güvenliği üst seviyeye taşıyor. Sistem, aktif güvenlik ve sürücü asistan teknolojileri içererek kaza risklerini otomatik olarak tespit edebiliyor, sürücüyü uyarıyor ve gerekirse çarpışmayı önleyecek şekilde direksiyon, fren ve tahrik gücünü kontrol ediyor.

LBX'in tüm versiyonlarında standart olarak sunulan Lexus Safety System+, Kavşak Dönüş Asistanı, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi gibi önemli özellikleri barındırıyor.

Güvenli sürüş ve park manevralarını destekleyen "Sürücü Monitörü", "Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri", "Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi" ve "Kör Nokta Monitörü" gibi donanımlar da müşterilere sunuluyor.

Güvenlik paketinde yer alan "Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi" ve "Panoramik Çevre Monitörü" gibi yeni nesil özellikler sayesinde LBX, sürücü ve yolcular için ideal bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

Emotion ve Cool paketleri kaç para?

LBX’in Elegant modeli 2 milyon 290 bin lira, Emotion modeli 2 milyon 390 bin lira, Relax modeli 2 milyon 575 bin lira, Cool modeli ise 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

LBX Hub deneyim alanı, 3 Mayıs'a kadar ziyaret ederek LBX ile doğrudan temas kurup modelin sunduğu yenilikçi özellikleri yakından inceleyebilecek.