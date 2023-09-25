Megane artık tamamen elektrikli oldu

Türkiye’nin en çok satan modellerinden biri, marka içinde marka olanlardan Megane, artık tamamen elektrikli desem, şaşırır mısınız? Sanmıyorum. Markalar gelişime çok hızlı adapte olmak zorundalar ve “Renolution” felsefesindeki Renault Grubu de yepyeni modeller çıkartmaya devam ediyor.

Son model Megena E-Tech için özenle hazırlanmış bir programla Van’a gittik. En son 2008 yılında bir deniz yarışı için geldiğim coğrafya gerçekten şaşırtıcı. Elektrikli Megane da 450 km’lik WLTP döngüsü, rejenerasyon ve şehir kullanımında 525 km’ye kadar uzayabilen menziliyle dikkat çekiyor.

Van’ın sarp coğrafyasında 20 inçlik jantllı Megane E-Tech’imizle mıcırların arasından geçerken yine de bunu iç mekanda çok hissetmiyor olmak anlamlıydı. Ev60 olarak adlandırılan elektrikli motor 220 HP güç ve 300 Nm tork üretiyor bu da onu oldukça yeterli kılıyor. Ayrıca tasarımın “sarı tampon altındaki opsiyonel donanım” hariç çok yakışıklı olduğunu söyleyebilirim. Çoğu premium modelden yakışıklı.

60 kWH’lik bataryalar, lityum ion teknolojili. Donanıma göre AC’de 7.4 ve 22 kW’lik şarj, 0-80 şarjlanmada 2 saat 25 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyuyor. 7.4’lük versiyonda aynı şarj için 7 saat 24 dakika sürüyor. 0-100 km/s’lik hızlanma için 7.2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Tüketim için verilen rakam ise 16.3 kWh olarak açıklanmış biz de test sürüşümüzde benzer oranlardaydık.

“Benzinliden 10 kat daha düşük maliyetli”

Techno ve Iconic olmak üzere 2 donanımla satışa sunulan Megane E-Tech markanın açıklamalarına göre, emsal bir kompakt sınıf konvansiyonel motorlu otomobile oranla 10 kat daha düşük bir kullanım maliyeti sunuyor. Akşam şarjıyla km başı maliyet 0.23 TL olarak açıklanırken, benzer tüketim verisi benzinli bir otomobilde 2.2 TL. Bir yıllık kullanımda ise Megane E-Tech 23 bin TL, benzinli otomobil ise 218.000TL maliyet yaratıyor. Renault ekibinin en çok önemsediği noktalardan biri de bu.