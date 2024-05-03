Mercedes-Benz Gebze’ye lojistik merkez kurdu

Necmi ÇELİK

Mercedes-Benz Otomotiv, Gebze’de 210 milyon TL’lik bir yatırımla kurduğu ve tüm Türkiye’deki acentelere otomobil ve hafif ticari araçlar için parça tedariki sağlayacağı Parça Lojistik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

15 bin metrekare kapalı depolama alanına ve 7 bin metrekare ekstra büyüme opsiyonuna sahip merkezin 70 bin adet parçaya kadar bir depolama kapasitesi olacak. Sürdürülebilirlik yatırımları ve lojistik verimliliği ile fark yaratmayı hedeflediği belirtilen Mercedes-Benz Otomotiv lojistik merkezi kendi elektriğini kendisi üretecek. Yeni lojistik merkezi sayesinde Türkiye’nin Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3’üncü ülke olduğu da kaydedildi.

210 milyon TL’lik yatırım

Merkezin açılışında konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni lojistik merkezimizi, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunma vizyonumuz doğrultusunda şekillendirdik.

Yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla fark yaratan lojistik merkezimiz ile markamızın sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü de yansıtıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı operasyonel mükemmeliyetle birleştirerek, sektörde öncü bir konumda olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin metrekareye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik de ek istihdam sağlıyoruz” dedi. Şükrü Bekdikhan, lojistik merkezinde bulunan parçaların yüzde 10’a yakın bölümünün elektrikli araçlara yönelik olduğu bilgisini verirken, “Merkez stokunda yer alan parçaların yüzde 90’ı yurtdışından gelen ithal parçalardan oluşuyor. Lastikler, yağlar ve hafif ticari araçlara yönelik iç süsleme parçaları ise yurtiçinden temin ediliyor” diye konuştu. Verilen bilgiye göre, faaliyete geçmesi yaklaşık 18 ayı bulan merkez için özel olarak geliştirilen ambar yönetim sistemi dünyada 3’üncü olarak tesiste kullanılıyor.

Bu teknoloji, iş modeline operasyonel verimlilik kazandırıyor ve müşteri odaklı tüm ihtiyaçları karşılıyor. Tamamen elektrikli makina ve ekipmanların kullanıldığı lojistik merkezi, çatısındaki GES (Güneş Enerji Santrali) projesi sayesinde kendi elektriğini üreten bir bina formatına sahip olacak. Etkin atık yönetimi ile azami geri dönüşüm sağlamasının yanı sıra tüm alanlarda enerji tasarrufunu sağlayan aydınlatma sistemi ile sürdürülebilir bir mimari sunuyor.

Süreç hızlanacak hata oranları en aza inecek

Daha büyük parçalar için serbest ambarlama fırsatı tanıyan alanlar, lastik ve elektrikli araçların bataryalarının depolanması için tasarlanmış yangına dayanaklı özel odaların olduğu tesis, 70 bin tanımlı, 30 bin aktif parça portföyüne sahip. Lojistik merkezine entegre olarak kurulan C tipi antrepo sayesinde ise ithalat süreçlerinin çok daha hızlı ve verimli şekilde tamamlanabildiği belirtildi. Merkezdeki tüm işlemlerin lokasyonlar ve parçalar üzerinde bulunan barkod sayesinde mobil el terminalleri kullanılarak yürütüleceği ve bu sayede süreçler hızlanırken hata oranlarının da en aza ineceği vurgulandı.