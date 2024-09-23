Mercedes-Benz, saatte 95 kilometre hıza kadar otomatik sürüş sunacak

Mercedes-Benz'den yapılan açıklamada, şirketin, "Drive Pilot" adını verdiği "Seviye 3" otonom sürüş teknolojisinde bir sonraki adımı atarak sistemi Almanya'nın otoyollarında daha yüksek hızlarda çalışacak şekilde piyasaya sürmek istediği belirtildi.

Belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki bir aracı takip edebileceği belirtilen açıklamada, sistemin 2024 sonunda Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından onaylanması ve satışların 2025 yılı başında başlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Mercedes-Benz'in söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalıştığı bildirilen açıklamada, "Drive Pilot"un fiyatının aynı kalacağı (KDV dahil 5 bin 950 avrodan başlayan fiyatlarla), halihazırda "Drive Pilot" ile donatılmış olan araçların da ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Mercedes-Benz'in "Drive Pilot" ile donatılmış araçlarında sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu.

KBA'nın yeşil ışık yakması halinde Mercedes-Benz, Almanya'da daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak.

Şirketin Münih merkezli rakibi BMW de şu anda sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda sorumluluğu araca devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor.

Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. 5, "tamamen otonom" anlamına geliyor. Şu anda piyasada gelişmiş otonom özelliklere sahip araçların çoğu en fazla "Seviye 2" sistemini karşılıyor.