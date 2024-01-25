Mercedes-Benz Türk, 2023’te yeşil enerji yatırımlarına odaklandı

Haziran ayında, Pazarlama Merkezi’nde kurulu 3.5 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali’ni tam kapasite olarak devreye alan Mercedes-Benz Türk, Eylül ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 1.3 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali’ni devreye aldı.

Pazarlama Merkezi’nin enerjisi güneşten

Mercedes-Benz Türk Haziran 2023’te, Pazarlama Merkezi’nde 3.5 mWp gücüne sahip, yıllık 4.5 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek Güneş Enerjisi Santrali’ni devreye aldı. Bu hamle ile yıllık enerji tüketimi 4 milyon kWh olan tesisin, enerji ihtiyacının tamamı Güneş Enerjisi Santrali üzerinden sağlanacak. Güneş Enerjisi Santrali sayesinde C02 emisyonunda yıllık 2.762 ton azalma gerçekleşirken, elde edilen enerji ile çevreye yıllık 52 bin 650 ağaç dikmekle eş değer oranda katkı sağlanacak.

Yıllık 900 ton karbon salımı engellenecek

Aksaray Kamyon Fabrikası, 2023 yılında üretim binaları, depo ve ofislerin sıcaklık optimizasyonu ile havalandırma sistemi optimizasyonu gibi enerji verimliliği projeleriyle 5.992 MWh enerji tasarrufu sağladı. 2022 yılında Aksaray Hatıra Ormanı projesini hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, Eylül ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 1.3 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali’ni devreye aldı. Santralin yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretmesi hedefleniyor. Devreye alınan Güneş Enerjisi Santrali çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlarken yıllık 900 ton CO2 salımını da engelleyecek.

Hoşdere’de en düşük spesifik enerji değeri

Mercedes-Benz Türk, spesifik enerji tüketiminde hayata geçirdiği uygulamalarla, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2023 yılında en düşük spesifik enerji değerine ulaştı. Mercedes-Benz Türk, 2019 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda devreye aldığı pilot Güneş Enerjisi Santrali projesi ile, kurulumdan bu yana toplam 356 ton CO2 salımını engellerken, 6.433 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağladı.