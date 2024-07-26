Mercedes-Benz'in otomobil bölümünün kazancı yüzde 27,5 azaldı
Mercedes-Benz, ana otomobil bölümünün ikinci çeyrek düzeltilmiş kazançlarında yüzde 27,5'lik bir düşüş bildirdi.
Haber Merkezi
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Mercedes-Benz, Alman lüks otomobil üreticisinin model değişimi ve Asya'daki durgun pazar ortamında mücadele etmeye devam ediyor.
Grup düzeyinde, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) Nisan-Haziran döneminde yüzde 19,1 oranında düştü.
Sonuçlar, LSEG'nin otomobil birimi için ortalama yüzde 26'lık düşüş ve grup için yüzde 19,5'lik düşüş tahminiyle karşılaştırıldı.