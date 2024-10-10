Mercedes-Benz'in otomobil satışları düştü

Mercedes üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 503 bin 600 otomobil sattı. Bunların 42 bin 500'ü elektrikli araçlardan oluştu. Elektrikli araç satışları yüzde 31'lik bir düşüş yaşandı.

Üçüncü çeyrekte hibrid araç satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı.

Mercedes-Benz'e göre Çin'de satışlar, özellikle lüks ürünlere yönelik düşük talep ve devam eden fiyat indirimleri satışları etkilediği için yıllık yüzde 13 azalarak 170 bin 700 adet olarak gerçekleşti.