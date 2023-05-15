Mini şehirli Elektrikli Dacia Spring temmuzda geliyor

Renalution felsefesi bünyesinde kendini geliştiren Dacia, yük­selişini sürdürürken bir yan­dan da elektrikli rüzgarından da geri kalmıyor. 2021 yılında tanıtılan ve markanın ilk elekt­riklisi olma unvanını kazanan Spring, 2022 yılında markanın çıkışında önemli katkılar sun­muştu. 2023 yılında da mar­kanın önemli oyuncuların­dan biri olan Spring, yılın ilk 3 ayında 171.789 adet satarak Romen markanın yüzünü gül­dürdü. Çinli ortaklık Dongfeng ile birlikte üretilen ve bu ne­denle maalesef ülkemize Çin vergisiyle adım atmak zorun­da kalacak olan elektrikli, yine de Türkiye’nin en ucuz elekt­riklisi olma hedefiyle geliyor .Temmuz ayının sonlarına doğ­ru satışı öngörülen ve ilk yıl 2500 adet satması planlanan Spring’in elektrikliye başlan­gıç anlamında önemli bir rol üstleneceği ortada. Yeni güç­lendirilmiş elektrikli motorla birlikte 65 HP güç üreten, 3.7 metre uzunluğundaki 4 kişi­lik mini şehirlinin güzel de is­tatistikleri var. Mesela Spring kullanıcıları günde 31 km yol yapıp ortalama 26 km hızla şe­hirde dolanıyorlarmış. Yüzde 93’ünün ilk elektrikli otomobi­li Spring’miş. Yani sıkı bir baş­langıç modeli geliyor. Spring’i iyi bir şehir alternatifi olarak düşünmek şart, sade, basit 125 km/s’ye kadar hızlanabilen 14 inçlik jantlarıyla bana geçmi­şi hatırlatan bir şehirli. Yalnız EuroNCAP skorunun tek yıl­dız olduğunu hatırlatayım. Se­çilen malzemeler de otomobi­lin iç mekanındaki donanım­lar da hep sadelik öncelikli ki üretim maliyetleri de o den­li azalsın. Avrupa’da ortalama 20.000 euro bantlarında bir fi­yatla satılıyor, ülkemizdeki fa­hiş vergilerle bakalım bu mini şehirli nasıl bir fiyata gelecek?

Extreme donanımla daha çok doğa

Dacia sanki daha çok do­ğa markası olacak gibi. Tür­kiye’de zaten Duster’In açtığı bir kapı var üstüne şimdi bir de yepyeni Extreme donanımı ge­liyor. Spring Türkiye’ye sade­ce bu donanımla gelecek. Öte yandan Sandero Stepway, Jog­ger’da Extender grip özelliği de gelecek. Uyku paketiyle daki­kalar içerisinde otomobili bir açık hava yatak odasına dönüş­türebilirsiniz. Merak etme­yin bagaj kapağıyla kapatabili­yorsunuz. 50 kg’lik basit, pra­tik set 1.90 metrelik bir yatak oluyor, outdoor sevenler bu­na bayılacak. Ayrıca bolca gü­zel outdoor ekipmanı da var. Bu arada camlar için ışık geçirme­yen güneşlikler de unutulma­mış. Extreme donanımın dış detaylarında bolca göze çar­pan bronz dokunuşları beğen­dim. Yine otomobilin bazı yer­lerinde Extreme çıkartmaları da var.