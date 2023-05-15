Mini şehirli Elektrikli Dacia Spring temmuzda geliyor
Dacia, elektrikli rüzgarından da geri kalmıyor. Markanın ilk elektriklisi olma unvanını kazanan Spring, iyi bir şehir alternatifi olarak öne çıkıyor. Avrupa'da yaklaşık 20 bin euroya satılan otomobilin Türkiye'deki fiyatı ise merakla bekleniyor.
Renalution felsefesi bünyesinde kendini geliştiren Dacia, yükselişini sürdürürken bir yandan da elektrikli rüzgarından da geri kalmıyor. 2021 yılında tanıtılan ve markanın ilk elektriklisi olma unvanını kazanan Spring, 2022 yılında markanın çıkışında önemli katkılar sunmuştu. 2023 yılında da markanın önemli oyuncularından biri olan Spring, yılın ilk 3 ayında 171.789 adet satarak Romen markanın yüzünü güldürdü. Çinli ortaklık Dongfeng ile birlikte üretilen ve bu nedenle maalesef ülkemize Çin vergisiyle adım atmak zorunda kalacak olan elektrikli, yine de Türkiye’nin en ucuz elektriklisi olma hedefiyle geliyor .Temmuz ayının sonlarına doğru satışı öngörülen ve ilk yıl 2500 adet satması planlanan Spring’in elektrikliye başlangıç anlamında önemli bir rol üstleneceği ortada. Yeni güçlendirilmiş elektrikli motorla birlikte 65 HP güç üreten, 3.7 metre uzunluğundaki 4 kişilik mini şehirlinin güzel de istatistikleri var. Mesela Spring kullanıcıları günde 31 km yol yapıp ortalama 26 km hızla şehirde dolanıyorlarmış. Yüzde 93’ünün ilk elektrikli otomobili Spring’miş. Yani sıkı bir başlangıç modeli geliyor. Spring’i iyi bir şehir alternatifi olarak düşünmek şart, sade, basit 125 km/s’ye kadar hızlanabilen 14 inçlik jantlarıyla bana geçmişi hatırlatan bir şehirli. Yalnız EuroNCAP skorunun tek yıldız olduğunu hatırlatayım. Seçilen malzemeler de otomobilin iç mekanındaki donanımlar da hep sadelik öncelikli ki üretim maliyetleri de o denli azalsın. Avrupa’da ortalama 20.000 euro bantlarında bir fiyatla satılıyor, ülkemizdeki fahiş vergilerle bakalım bu mini şehirli nasıl bir fiyata gelecek?
Extreme donanımla daha çok doğa
Dacia sanki daha çok doğa markası olacak gibi. Türkiye’de zaten Duster’In açtığı bir kapı var üstüne şimdi bir de yepyeni Extreme donanımı geliyor. Spring Türkiye’ye sadece bu donanımla gelecek. Öte yandan Sandero Stepway, Jogger’da Extender grip özelliği de gelecek. Uyku paketiyle dakikalar içerisinde otomobili bir açık hava yatak odasına dönüştürebilirsiniz. Merak etmeyin bagaj kapağıyla kapatabiliyorsunuz. 50 kg’lik basit, pratik set 1.90 metrelik bir yatak oluyor, outdoor sevenler buna bayılacak. Ayrıca bolca güzel outdoor ekipmanı da var. Bu arada camlar için ışık geçirmeyen güneşlikler de unutulmamış. Extreme donanımın dış detaylarında bolca göze çarpan bronz dokunuşları beğendim. Yine otomobilin bazı yerlerinde Extreme çıkartmaları da var.