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Mini şehirli Elektrikli Dacia Spring temmuzda geliyor

Dacia, elektrikli rüzgarından da geri kalmıyor. Markanın ilk elektriklisi olma unvanını kazanan Spring, iyi bir şehir alternatifi olarak öne çıkıyor. Avrupa'da yaklaşık 20 bin euroya satılan otomobilin Türkiye'deki fiyatı ise merakla bekleniyor.

Haber Merkezi
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Renalution felsefesi bünyesinde kendini geliştiren Dacia, yük­selişini sürdürürken bir yan­dan da elektrikli rüzgarından da geri kalmıyor. 2021 yılında tanıtılan ve markanın ilk elekt­riklisi olma unvanını kazanan Spring, 2022 yılında markanın çıkışında önemli katkılar sun­muştu. 2023 yılında da mar­kanın önemli oyuncuların­dan biri olan Spring, yılın ilk 3 ayında 171.789 adet satarak Romen markanın yüzünü gül­dürdü. Çinli ortaklık Dongfeng ile birlikte üretilen ve bu ne­denle maalesef ülkemize Çin vergisiyle adım atmak zorun­da kalacak olan elektrikli, yine de Türkiye’nin en ucuz elekt­riklisi olma hedefiyle geliyor .Temmuz ayının sonlarına doğ­ru satışı öngörülen ve ilk yıl 2500 adet satması planlanan Spring’in elektrikliye başlan­gıç anlamında önemli bir rol üstleneceği ortada. Yeni güç­lendirilmiş elektrikli motorla birlikte 65 HP güç üreten, 3.7 metre uzunluğundaki 4 kişi­lik mini şehirlinin güzel de is­tatistikleri var. Mesela Spring kullanıcıları günde 31 km yol yapıp ortalama 26 km hızla şe­hirde dolanıyorlarmış. Yüzde 93’ünün ilk elektrikli otomobi­li Spring’miş. Yani sıkı bir baş­langıç modeli geliyor. Spring’i iyi bir şehir alternatifi olarak düşünmek şart, sade, basit 125 km/s’ye kadar hızlanabilen 14 inçlik jantlarıyla bana geçmi­şi hatırlatan bir şehirli. Yalnız EuroNCAP skorunun tek yıl­dız olduğunu hatırlatayım. Se­çilen malzemeler de otomobi­lin iç mekanındaki donanım­lar da hep sadelik öncelikli ki üretim maliyetleri de o den­li azalsın. Avrupa’da ortalama 20.000 euro bantlarında bir fi­yatla satılıyor, ülkemizdeki fa­hiş vergilerle bakalım bu mini şehirli nasıl bir fiyata gelecek?

Extreme donanımla daha çok doğa

Dacia sanki daha çok do­ğa markası olacak gibi. Tür­kiye’de zaten Duster’In açtığı bir kapı var üstüne şimdi bir de yepyeni Extreme donanımı ge­liyor. Spring Türkiye’ye sade­ce bu donanımla gelecek. Öte yandan Sandero Stepway, Jog­ger’da Extender grip özelliği de gelecek. Uyku paketiyle daki­kalar içerisinde otomobili bir açık hava yatak odasına dönüş­türebilirsiniz. Merak etme­yin bagaj kapağıyla kapatabili­yorsunuz. 50 kg’lik basit, pra­tik set 1.90 metrelik bir yatak oluyor, outdoor sevenler bu­na bayılacak. Ayrıca bolca gü­zel outdoor ekipmanı da var. Bu arada camlar için ışık geçirme­yen güneşlikler de unutulma­mış. Extreme donanımın dış detaylarında bolca göze çar­pan bronz dokunuşları beğen­dim. Yine otomobilin bazı yer­lerinde Extreme çıkartmaları da var.