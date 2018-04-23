Mitsubishi, SUV atağını Eclipse Cross ile başlatıyor

23 Nisan 2018

AYSEL YÜCEL

Gelecek vizyonunu tamamen bir SUV markasına dönüşmek olarak açıklayan Mitsubishi Motors'un bu dönüşümdeki ilk otomobili olan yepyeni coupe SUV modeli Eclipse Cross, Türkiye'de satışa sunuldu. Uzak kaldığı binek pazarına iddialı dönen marka, Eclipse Cross'la satışlarını da 4 kat artırmayı hedefliyor. Mitsubishi, yeni modeliyle segmentinde özellikle üç alanda fark yaratmayı hedefliyor: Tasarım, güvenli sürüş deneyimi ve teknoloji.

Yıllık satış hedefi: 3 bin

Eclipse Cross'un Bodrum'da yapılan Türkiye lansmanında konuşan, Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Mitsubishi Motors'un 2017'de globalde yüzde 10 büyüdüğünü belirterek, "Bu oran ile Renault Nissan Mitsubishi Motors İttifakı'nın en yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren Mitsubishi Motors, önümüzdeki üç yılda satışlarda yüzde 30'un üzerinde artış hedefliyor. Eclipse Cross'un Türkiye pazarına girmesi bu anlamda önemli. Türkiye olarak biz de gerçekleştirdiğimiz Eclipse Cross lansmanı ile yılda 3 bin adet Eclipse Cross satışı gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Akpulat, bu yıl sonuna kadar ise 1200 adetlik satış öngördüklerini söyledi. Akpulat, Outlander PHEV'i de Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını açıkladı.

5 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Eclipse Cross'da fiyatlar 131 bin 900 TL'den başlıyor (Eclipse Cross 2WD Invite MT), 199 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor (Eclipse Cross 4WD Instyle CVT).

Tasarım ve teknolojide iddialı

Dinamik hatlara ve atletik çizgilere sahip Eclipse Cross'ta, markanın yeni görsel kimliği "Dynamic Shield"i daha çarpıcı hale getirmek için LED farları ve gündüz farları daha yükseğe yerleştirilirken, sis farları ve sinyal lambaları daha aşağıda bulunuyor. Keskin hatlara sahip Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat çekiyor.

Eclipse Cross, birçok yeni teknolojik çözümü bir arada sunuyor. Orta konsola yerleştirilen Apple Car Play ve Android Auto uyumlu Smartphone Link Display Audio (SDA) sistemi ve touchpad kontrol mekanizması sayesinde sürücü, yoldan gözünü ayırmadan müzik sistemi ve akıllı telefon fonksiyonlarını kullanabiliyor. Eclipse Cross'ta ayrıca sürücünün, adaptif hız sabitleme sistemi, çarpışma önleyici uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi gibi bilgileri takip edebileceği Head up Display (Direksiyon üzeri gösterge ekranı) bulunuyor.

2.670 mm dingil mesafesine, 1,805 mm genişliğe ve 4,405 mm uzunluğa sahip model, 20 cm ileri- geri kayabilen ve sırt açısı ayarlanabilen arka koltukları ve panoramik cam tavanı ile yolcularına havadar ve geniş bir iç hacim sunuyor. Eclipse Cross'un 1,5L turbo benzinli motoru, 163PS güç üretiyor. 250Nm maksimum torka 1800 devir gibi düşük bir devirde ulaşan motor, bu tork seviyesini 4500 devire kadar koruyarak çarpıcı bir performans sunuyor. Yeni model, 6 ileri vitesli manuel veya 8 kademeli CVT şanzıman seçenekleri, ayrıca 2WD veya 4WD çekiş konfigürasyonlarıyla geliyor.

İsmini güneş tutulmasından alıyor

Mitsubishi Motors, yeni marka konumlandırmasını desteklemek için, Eclipse Cross ile başlayarak ürün gamındaki ürünlerin görsel kalitesini artırmayı hedefliyor. Gerek ürünün dışında, gerekse iç tasarımındaki malzeme seçimi, kaplamalar, dokumalar ve renkler bu konumlandırma ile paralel olacak şekilde seçildi. Eclipse Cross'un gümüş ve deri detaylar ile karbon ve piyano siyahının hakim olduğu iç kabini dikkat çekiyor. Mitsubishi Motors'un Eclipse Cross ile başlattığı yeni ürün gamı yolculuğu, yeni otomobil için seçilen isme de yansıtıldı. Eclipse Cross, ismini Mitsubishi Motors'un 1989 ve 2012 yılları arasında ABD'de satılan ve çok sevilen Eclipse spor otomobilinden alıyor. Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan göz alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonucunda geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca adını veren unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor.

Saf Mitsubishi olarak üretilen son araç

Eclipse Cross, saf Mitsubishi olan son model olacak, bundan sonraki tüm modeller Renault-Nissan- Mitsubishi ortak platformunda üretilecek. Levent Akpulat, bu ittifakla beraber geleceğe çok daha güvenle baktıklarını vurguladı. Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığı geçtiğimiz haftalarda "Alliance 2022" planlarını açıklamıştı. Yıllık 10 milyar euro sinerji hedeflenen bu yeni planda, 14 milyon adet satış ve 240 milyar dolar ortak gelir öngörülüyor.9 milyondan fazla araç, dört ortak platformu paylaşacak. Ortak EV (elektrikli araç) platformlarından ve bileşenlerinden faydalanan 12 saf elektrikli araç modeli piyasaya sürülecek. Otonom sürüş (AD) teknolojisine sahip 40 araç piyasaya sürülecek. Robotik araç paylaşım hizmetleri işletmeciliğine yönelik çalışmalar başlayacak.