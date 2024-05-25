Neskar Citroen açıldı

Neskar Otomotiv, bu yeni yatırımla Bursa’da otomotiv sektörüne önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Neskar Yönetim Kurulu Başkanı A. Berk Noyan açılış konuşmasında, Neskar ailesi olarak, her zaman kaliteye, güvene ve satış sonrası hizmetlere fazlasıyla önem verdiklerini söyledi.

Her daim gelişmeye açık ve kendileri ile rekabet içinde olduklarını vurgulayan Noyan, “Bu sebepten dolayı kullanmayı sevdiğimiz otomobilleri müşterilerimizin satışına sunmayı ve kendi deneyimlerimizden yola çıkarak ürünlerimizi pazarlamayı Neskar ailesi olarak ilke edindik” dedi. Kişisel deneyim odaklı bakış açısı ile Neskar’ın bölge pazarında açık ara zirvede olduğunu dile getiren Noyan, “Bu bakış açısıyla amacımıza ortak olan 105 yıllık tecrübesiyle otomobil dünyasının ikonik markası Citroen şimdi Neskar ailemize katılmış bulunmakta.

Citroen; yenilikçi tasarımları, çevre dostu teknolojileri, yeni nesil elektrikli araçları ve konfor odaklı anlayışıyla önemli bir fark yaratıyor. Citroen’de geçmişten günümüze taşıdığı bu zengin mirası ve konforu ön planda tutan yenilikçi ruhu sayesinde tüm aile fertlerinize hitap eden bir Citroen modeli bulacaksınız. İddiasını her daim en önde sürdürecek olan Neskar ve Citroen’in buluşmasında sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Geçen sene Türkiye’de 232 binden fazla araç sattık’’

‘’Stellantis bütün dünyada 14 otomobil markasının sahibi olduğunu belirten Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç ise “Biz Stellantis Türkiye olarak bu 14 marka içinde 4 markanın distribütörlüğünü yapıyoruz. Geçen sene 232 bin adetten fazla araba sattık. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye’de bir numarayız. Türkiye’nin en büyük satıcısı bizim grubumuz. Neskar çok eskiden beri bizim bayiimiz, Opel bayiimiz. Bursa’ya muhteşem bir tesis kazandırdılar” dedi.

“Türkiye pazarında en güçlü oyunculardan biriyiz’

Neskar ile işbirliğinin önemine değişen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım da, ‘Citroen markası olarak biliyoruz ki mobilite bir ihtiyaç ve ilk andan itibaren hareket edebilme özgürlüğüne herkesin ulaşabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Türkiye pazarında artık en güçlü oyunculardan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Globalde de Citroen satan ülkeler sıralamasında üçüncü ülke olduk. Şimdi gücümüze Neskar’ın gücünü de katıyoruz’ diye konuştu.