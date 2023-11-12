Nissan Motor kârını 4 kat artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı

Japon üretici firmanın açıklamasında Nissan'ın, 2023 mali yılı ilk yarısı bilançoları ile Mart 2024'te sona erecek mevcut mali yıl kapsamlı beklentileri duyuruldu.

Buna göre Yokohama merkezli firmanın, Nisan-Eylül 2023 net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4 kat artışla 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 30,1 artışla 6,06 trilyon yene (39,5 milyar dolar) yükseldiği 6 aylık dönemde, işletme karı iki kat artışla 336,7 milyar yene (2,22 milyar dolar) çıktı.

Ülke içi ile Avrupa ve Kuzey Amerika satışlarındaki artışın etkisiyle, mali yarı yıl boyunca Nissan küresel araç satışları yüzde 3,3 artışla 1,62 milyon adede yükseldi.