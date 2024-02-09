Nissan Nisan-Aralık 2023 dönemi net karını artırdı

Nissan açıklamasında şirketin 2023 mali yılı mevcut bilançolarıyla tüm mali yıl kapsamlı güncel hedef ve beklentileri duyuruldu.

Buna göre Yokohama merkezli firma, Nisan-Aralık 2023 net karını önceki mali yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artırdı.

9 aylık periyotta firmanın net karı 325,3 milyar yene (2,2 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 22,3 artışla 9,17 trilyon yene (61,3 milyar dolar) yükseldiği bu dönemde, işletme karı yüzde 65,1 artışla 478,3 milyar yene (3,2 milyar dolar) çıktı.

13 trilyon yen (87 milyar dolar) satış geliri hedefleyen şirket 620 milyar yen (4,1 milyar dolar) işletme karı bekliyor.