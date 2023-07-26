Nissan’dan Renault'ya 600 milyon euro yatırım kararı

Gelecekte fikir mülkiyetinin paylaşımı gibi konular üzerine zaman zaman gerilimin tırmandığı ve aylar süren müzakerelerin ardından gerçekleşen anlaşma, otomobil üreticisi iki şirketin daha eşit konuma gelmesini sağlayacak.

Nissan, Ampere'ye yapılacak olan yatırımın Nissan'ın stratejik yatırımcı rolüne uygun olduğunu ve yeni şirketin yönetim kurulunda koltuk sahibi olmasını sağladığını açıkladı.

Kaynaklar, Ampere'nin 10 milyar euroya kadar değer alabileceğini ifade ediyorlar. Bu durumda, Nissan'ın Ampere'deki 600 milyon euroluk yatırımı yaklaşık %6 civarında olacak. Bu oran, şirketin Şubat ayında maksimum hisse oranı olarak ifade ettiği %15'in altında.

Nissan'ın CEO'su Makoto Uchida yaptığı açıklamada Ampere'ye yapılacak yatırımın "Nissan'ın Avrupa'da elektrikli araç girişimini desteklediğini ve güçlendirdiğini" ifade etti.

Şirketler, revizyonun düzenleyici kurumların onayından geçmesi gerektiğini ve anlaşma sürecinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladılar.