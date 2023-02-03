Nissan’ın sıfır faiz kampanyaları Şubat ayında da devam ediyor

Daha duyarlı, daha verimli ve sessiz bir sürüş için benzersiz elektrikli güç aktarma sistemi oluşturan kablosuz elektrikli e-POWER teknolojisi, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan daha zahmetsiz, dinamik ve keyifli bir deneyimi 1018 km’ye kadar menzil ile sunuyor.

Verimlilik odaklı jeneratör ünitesi ve lityum iyon batarya teknolojisinin hayat verdiği e-POWER, elektriğin gücü ile kesintisiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan özgürce planlanan rotalarda, sessiz ve konforlu bir yolculuk sunan e-POWER, anlık hızlanma tepkimesi ile keyifli bir deneyim yaratıyor.

SUV segmentinin yaratıcısı Nissan Qashqai’de avantajlı ödeme seçenekleri

e-POWER teknolojisine sahip Nissan Qashqai, %0 faiz imkanı ile Nissan Yetkili Satıcılarında yerini aldı.

Qashqai ile elektrikli sürüş deneyimi yaşamak isteyenlere 240.000TL’ye 12 ay için, e-POWER teknolojisini %0 faiz ile imkanı sunuluyor.

Benzinli Nissan Qashqai ise şubat kampanyası kapsamında 240.000 TL için 24 ay vade ve %1,24 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai; 5 farklı sürüş modu, verimli ve güçlü motoru, üstün sürüş dinamikleri, göz alıcı LED aydınlatmaları, geliştirilen teknolojik özellikleri ve konforlu yolculuk deneyimi ile segmentindeki iddiasını sürdürürken hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Nissan Qashqai, sınıfında ilk kez kullanılan Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi üst düzey akıllı güvenlik özellikleri, iç mekanda ferahlığı artıran cam tavanı ve gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzeri donanımlarda geçerli olan Nissan Qashqai kampanyası, cazip kredi koşulları ve avantajlı takas desteği sunuyor.

Nissan Juke ve Micra için sıfır faiz imkanı!

B-SUV sınıfının dinamik oyuncusu Nissan Juke ve şehirli Nissan Micra 60.000TL’ye 12 ay %0 faiz seçeneği ile Nissan Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

Nissan’ın sıfır faiz kampanyalarına ek olarak, maksimum takas desteği ve finansal çözümler için Nissan Yetkili Satıcıları ile iletişime geçebilirsiniz.