Ocak ayında 211 bin daha araç trafiğe çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 213 bin 493'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 9,3 artarak 2 bin 171'e çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 211 bin 322 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık artış yüzde 7

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 7,1 arttı.

Bu artış kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ocakta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 71,5, otobüste yüzde 62,1, motosiklette yüzde 48,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 42,4, otomobilde yüzde 39,2, kamyonette yüzde 8,4 ve kamyonda yüzde 0,6 artış, traktörde yüzde 26,4 azalış görüldü.

Kayıtlı araç sayısı 29 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 26 milyon 640 bin 971'den 28 milyon 951 bin 792'ye yükseldi.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,8'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 782 bin 589 taşıtın yüzde 67,8'i otomobil, yüzde 16,2'si kamyonet, yüzde 7,6'sı motosiklet, yüzde 3,3'ü traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ü Renault, yüzde 9'u Fiat, yüzde 6,2'si Chery, yüzde 6,1'i Volkswagen, yüzde 6,1'i Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 5,2'si Opel, yüzde 5,1'i Citroen, yüzde 5,1'i Peugeot, yüzde 4,7'si Ford, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 3'ü Nissan, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Honda, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 1,6'sı Kia, yüzde 1,6'sı MG, yüzde 1,4'ü Volvo, yüzde 1,3'ü BMW ve yüzde 8,2'si diğer markalar oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 13,8'i dizel, yüzde 11,4'ü hibrit, yüzde 7'si elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 333 bin 952 adet otomobilin ise yüzde 35,5'inin dizel, yüzde 33,3'ünün LPG, yüzde 28,9'unun benzin, yüzde 1,5'inin hibrit ve yüzde 0,6'sının elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'inin ise yakıt türü bilinmiyor.

Liderlik gride

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9'unun 1300 ve altı, yüzde 24'ünün 1401-1500, yüzde 19,5'inin 1301-1400, yüzde 12,2'sinin 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,4'ü gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 12,4'ü mavi, yüzde 11,7'si siyah, yüzde 6,5'i kırmızı, yüzde 2,3'ü yeşil, yüzde 1,3'ü turuncu, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renk araçlar oldu.