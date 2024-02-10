Ocakta otomobil satışları yüzde 72 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 108 bin 483 adet oldu. Otomobil üretimi, yüzde 5 azalışla 67 bin 59 adet seviyesinde gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 112 bin 737 adedi buldu.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 7 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yıla paralel seyretti.

2024 yılı Ocak ayında, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 75, otobüs-midibüs grubunda yüzde 55 ve traktörde yüzde 68 seviyesinde kaydedildi.

İhracat 2,8 milyar dolar

Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına göre adet bazında yüzde 5 azalarak 75 bin 106 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 arttı. Traktör ihracatı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 7 gerileyerek 1604 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün Ocak ayında yüzde 16 pay ile sektörel ihracat sıralamasında birinci sırada başladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 2,8 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 1 artışla 2,5 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 arttı.

İç pazarda ocak ayında 82 bin 416 araç satıldı

Bu yılın ilk ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 büyüyerek 82 bin 416 adet oldu. Bu dönemde, otomobil satışları da yüzde 72 artarak 64 bin 41 seviyesinde kaydedildi.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 13, ağır ticari araç pazarında yüzde 1, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 15 büyüme sağlandı.

2024’ün Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.