Otoda satışlar hızlanıyor, kampanyalara ilgi artıyor

23 Ekim 2017

İhracat ve üretimdeki rekor büyümelere rağmen yılın ilk 9 ayında yüzde 1.44 daralan iç pazarda satışların son çeyrekte hızlanması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre MTV zammından ürken tüketici araç alımını öne çekecek. Sektörde satışları hareketlendirecek bir diğer etken ise dövizdeki artış olacak. Artışın henüz fiyatlara yansımadığını belirten otomotivciler, bu durumun da son çeyrekte talebi artıracağını öngörüyor. Uzamanlar zamlar gelmeden yıl son kampanyalarının kaçırılmaması gerektiği konusunda da tavsiyede bulunuyor.

İlk olarak yüzde 40 olarak açıklanan ve sektörde büyük tepkilere neden olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yüzde 40’tan yüzde 25’e çekilmişti. Komisyonda görüşülen “torba tasarı” üzerinden verilen önergenin kabul edilmesiyle, MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 CC altı araçlar için yüzde 15, 1300 CC üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Her ne kadar düşürülmüş olsa da yeni oranların da tüketiciyi ürküttüğü ve bu oranların önümüzdeki yıl satışlara olumsuz yansıyacağı öngörülüyor. 2018'de sıfır araç satışlarında düşüş beklenirken MTV zammının özellikle 2. el ve filo satışlarına olumlu yansıması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre zam öncesi bu yıl son çeyrekte ise satışlar hızlanacak.

'Kampanyaları kaçırmayın'

Aynı zamanda Eski OYDER Başkanı olan İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı ZiyaAlp Gülan, bu yıl MTV nedeniyle ve döviz artışı fiyatlara yansımadan araç almak isteyen müşterilerin talebinin son çeyrekte pazarı canlandıracağını söyledi. Peugeot Pazarlama Direktörü Mehmet Akın ise “Yılsonuna döviz artışı ile girdik. Bu artış zaman içerisinde bir şekilde fiyatlara yansıyacak. Yılın son üç ayı her zaman yoğun geçiyor. Ancak bu yıl hem MTV artışı hem de dövizdeki artış yılın son çeyreğinde talebi artıracak. Yılsonu kampanyalarının kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak da yıl sonunda satışların hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Esnafa 500 bin lira kredi desteği sektörü canlandıracak

Başbakan Binali Yıldırım , geçtiğimiz hafta esnafa yeni destekler açıkladı. Bunlardan biri de iş yerine araç alana 5 yıl vade ile yine 500 bin lira kredi imkanı tanınacak olması. Bu kredil için piyasa faizi değil, Hazine’nin desteklediği düşük faiz oranları kullanılacak. Sektör temsilcileri açıklanan bu kredinin sektörde satışlara olumlu yansıyacağı görüşünde. Alp Gülan, “Sektöre hareket getirebileceğini öngörüyoruz” dedi. Mehmet Akın ise" Esnafa yapılan her türlü destek piyasaya canlılık kazandıracaktır. KOBİ’ler için araç ihtiyacı önemli bir konu. Son açıklanan destekler satışlara canlılık kazandırabilir” dedi.