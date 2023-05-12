Otokoç Otomotiv, ecording'le işbirliğine gitti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, topluma fayda sağlamayı birincil öncelik olarak amaç edinen Otokoç Otomotiv, bu alandaki adımlarını yeni uygulamalarla devam ettiriyor.

Son olarak ecording ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Otokoç ve Otokoç 2. El‘den satın alınan her araç için müşterilerin tercihi doğrultusunda karaçam ve kızılçam tohum topları ecoDrone’lar yardımıyla ağaçlandırılması zor alanlarla buluşturularak dev bir ormana hayat veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, duyarlılığın ön planda olduğu projeleri işlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ve faaliyetlerini bu yaklaşım doğrultusunda planlayarak hayata geçirdiklerini aktardı.

Kaynak, "Bizi biz yapan değerlerimiz doğrultusunda, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu bağlamda, ecording ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden ötürü mutluluk duyuyoruz. Tohum toplarını, ağaçlandırılması zor alanlarla buluşturarak dev bir ormana hayat verecek bu projenin paydaşları arasına müşterilerimizi de katarak, bu alandaki katkılarımızı daha da ileriye taşıyoruz. Yaşadığımız için sorumlu olduğumuz bu evrende üzerimize düşeni yerine getirme bilinciyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

QR kodu okutmak yeterli

Verilen bilgiye göre, Otokoç ve Otokoç 2. El’den araç satın alan müşterilerin tercihlerine uygun tohum tohumlarının doğayla buluşmasını sağlamak için, satış esnasında kendilerine verilen QR kodu okutarak, ilgili adımları takip etmeleri yeterli oluyor. Sonrasında Otokoç Otomotiv ile küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan ecording işbirliği çerçevesinde, ecoDrone’lar tercih edilen türdeki tohum toplarını ilgili alanlara bırakarak ağaçlandırma sürecini başlatıyor.