Otomobil fiyatları artar mı, düşer mi?

Otomobil fiyatları mayıs ayında döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçmişti. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Yoksa düşüş eğilimi gösterecek mi? İşte! Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, otomotiv gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Emre Özpeynirci'nin aktardıkları şu şekilde:

Otomobil fiyatları düşer mi, araç bulunurluğu artar mı

1) Son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; fiyatlar DÜŞMEZ.

2) Ama olur da hükümet düşük faiz politikasından vazgeçerse kur gevşer, TL'nin değeri artar, bu da yeni zamların önünü keser. Yani fiyatlar düşmez ama çok artmaz da...

3) Çünkü şunu da unutmayın; zamların tek sebebi kurlar değil. Yükselen uluslararası üretim ve lojistik maliyetleri de fiyatları artırıyor. Bir de bize özel ÖTV'deki matrah sistemindeki geçişler fiyat artışında etkili oluyor.

4) Yukarıda belirttiğin gibi eğer düşük faiz politikasından vazgeçilirse, enflasyonda da düşme olacaktır. Bu da otomobilin yatırım aracı olma cazibesini ortadan kaldıracaktır.

5) Eğer otomobil yatırım aracı olmaktan çıkarsa, ancak o zaman araç bolluğu yaşanır, gerçek ihtiyaç sahipleri bulabilir.

6) Ama bulmak başka ulaşmak başka. Araç bollaşsa bile bu kez ihtiyacı olanların karşısına finansman sıkıntısı çıkacaktır. Hem faizler yüksek hem de kredi oranları ve vadeleri çok düşük olduğu için yine ihtiyacı olan alamayacaktır.

7) En başa dönersem eğer; ekonomideki bu olasılıklar sıfır araç fiyatlarını düşürmez ama 2.eldeki fahiş fiyatların önünü keser.

Not: Eğer faiz politikası değişmez, kur ve enflasyon artmaya devam ederse, mevcut durum yüksek fiyata araç alacak kimse kalmayana kadar bir süre daha devam eder.