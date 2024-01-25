Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan raporun sonuçlarına göre, ortalama satılık otomobil reel fiyatı aralıkta kasıma göre yüzde 5 düştü.

Kasımda 879 bin 146 lira olan ortalama otomobil fiyatı aralıkta 860 bin 480 liraya geriledi. Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da azaldı. Kasımda yüzde 76,2 olan yıllık artış oranı, aralıkta yüzde 65,9'a geriledi.

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatlarının 6 aydır düştüğü görüldü. Mayısta yüzde 47,9'a ulaşan genel fiyatlardaki artış oranı, takip eden aylarda sürekli azalarak aralıkta yüzde 0,7'ye indi.

Aralıkta otomobil talebi arttı

Otomobil talep endeksi temmuzda bir miktar yükselse de nisan ayından itibaren düşme eğilimi gösterdi. Aralıkta otomobil talebinde artış gözlendi.

Talep endeksi aralıkta kasıma göre yüzde 14,1 artarak 93,2 oldu. Bu artışta yıl sonuna yaklaşırken stoklarını bitirmek isteyen otomobil bayilerinin yaptığı kampanyaların etkili olduğu düşünülüyor.

Aralıkta satılan otomobil sayısı da arttı. Bu gelişmelere rağmen otomobil talebinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 düşük olduğu görüldü.