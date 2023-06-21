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Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı ve genişletildi

Bakanlık, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine fiyat düzenlemesi getirilmesi gibi yeni düzenlemeler için ilk sinyali verdi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı otomtoiv sektörüne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı. 

Buna göre "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 6 ay daha uzatıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın kapsamı genişletildi. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı. 

Açıklamada, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." denildi. 

Ticaret Bakanlığı:" Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen “6 ay 6 bin kilometre” kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır."

Şu ana kadar uygulamayı ihlal edenlere 35.1 milyon TL ceza kesildiği bilgisi paylaşıldı. 