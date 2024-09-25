Otomobil talebi artmasına rağmen reel fiyatlar düşüyor
Eylül 2024 raporuna göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Ağustosta ortalama otomobil fiyatı 865 bin 433 TL oldu. Benzer şekilde otomobil reel fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37, bir önceki aya göre ise yüzde 2,1 düştü.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporuna göre, otomobil satışları artarken fiyatlar düşmeye devam ediyor.
Ağustos ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil talep endeksinin Temmuza kıyasla yüzde 5,9; geçen yılın Ağustos ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yüksek olduğu gözlemlendi.
Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen ‘satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı’ ise 0,8 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde ilan sayısının yüzde 1 düştüğü, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3 arttığı görüldü. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ geçen aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.
Araştırmada; enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 14 aydır düştüğü görüldü. Reel fiyat endeksi Temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalarak 161,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişimin de hala negatif olduğu gözlemleniyor. 2023 Mayısta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Temmuzda yüzde -41,1’e geriledi. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı Ağustosta bir miktar yükselerek yüzde -37 oldu.
Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış
Ortalama otomobil fiyatlarının bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldiği görüldü. Temmuzda 862 bin 232 TL olan ortalama otomobil fiyatı, Ağustosta 865 bin 433 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş durağan hale geldi. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 azaldı.
Temmuzda talep göstergesinin hem bayram dönüşü olması hem de otomobil firmalarının Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri üzerine başlattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş gösterdi. Talep göstergesindeki bu yükseliş ivme kaybetse de Ağustos’ta da yükselmeye devam ediyor. Otomobil talep endeksinin Ağustosta Temmuza kıyasla yüzde 5,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yükseldiği görülüyor.
Satılan otomobil sayısı yüzde 3 arttı
Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 20,3 olarak kayda geçti. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3 yükseldiği görüldü.