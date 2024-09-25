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Otomobil talebi artmasına rağmen reel fiyatlar düşüyor

Eylül 2024 raporuna göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 4,2 azaldı. Ağustosta ortalama otomobil fiyatı 865 bin 433 TL oldu. Benzer şekilde otomobil reel fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37, bir önceki aya göre ise yüzde 2,1 düştü.

Dünya Gazetesi
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplum­sal Araştırmalar Mer­kezi (BETAM) tarafından sa­hibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırla­nan ve ikinci el otomobil pi­yasasının genel durumunu analiz eden ‘Otomobil Piya­sası Görünümü’ raporuna gö­re, otomobil satışları artarken fiyatlar düşmeye devam edi­yor.

Ağustos ayı verileri ince­lenerek hazırlanan rapora gö­re, otomobil talep endeksinin Temmuza kıyasla yüzde 5,9; geçen yılın Ağustos ayına kı­yasla ise yüzde 22,6 daha yük­sek olduğu gözlemlendi.

Oto­mobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen ‘satı­lan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı’ ise 0,8 pu­an artarak yüzde 20,3 oldu. Bu göstergenin detayları incelen­diğinde ilan sayısının yüzde 1 düştüğü, satılan otomobil sayı­sının ise yüzde 3 arttığı görül­dü. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kul­lanılan satılık otomobil ilan­larının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatı­lan ilan yaşı’ geçen aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.

Araştırmada; enflasyondan arındırıldığında otomobil or­talama reel fiyatının 14 ay­dır düştüğü görüldü. Reel fi­yat endeksi Temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalarak 161,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık deği­şimin de hala negatif olduğu gözlemleniyor. 2023 Mayısta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sü­rekli azalarak 2024 Temmuz­da yüzde -41,1’e geriledi. Re­el fiyatlardaki yıllık değişim oranı Ağustosta bir miktar yükselerek yüzde -37 oldu.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış

Ortalama otomobil fiyat­larının bir önceki aya kıyas­la bir miktar yükseldiği görül­dü. Temmuzda 862 bin 232 TL olan ortalama otomobil fiya­tı, Ağustosta 865 bin 433 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki dü­şüş durağan hale geldi. Ortala­ma otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Temmuzda talep gösterge­sinin hem bayram dönüşü ol­ması hem de otomobil firma­larının Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri üzerine baş­lattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş gösterdi. Talep göstergesindeki bu yük­seliş ivme kaybetse de Ağus­tos’ta da yükselmeye devam ediyor. Otomobil talep endek­sinin Ağustosta Temmuza kı­yasla yüzde 5,9, geçen yılın ay­nı ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yükseldiği görülüyor.

Satılan otomobil sayısı yüzde 3 arttı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 20,3 olarak kayda geçti. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3 yükseldiği görüldü.