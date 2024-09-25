Otomobil talebi artmasına rağmen reel fiyatlar düşüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplum­sal Araştırmalar Mer­kezi (BETAM) tarafından sa­hibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırla­nan ve ikinci el otomobil pi­yasasının genel durumunu analiz eden ‘Otomobil Piya­sası Görünümü’ raporuna gö­re, otomobil satışları artarken fiyatlar düşmeye devam edi­yor.

Ağustos ayı verileri ince­lenerek hazırlanan rapora gö­re, otomobil talep endeksinin Temmuza kıyasla yüzde 5,9; geçen yılın Ağustos ayına kı­yasla ise yüzde 22,6 daha yük­sek olduğu gözlemlendi.

Oto­mobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen ‘satı­lan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı’ ise 0,8 pu­an artarak yüzde 20,3 oldu. Bu göstergenin detayları incelen­diğinde ilan sayısının yüzde 1 düştüğü, satılan otomobil sayı­sının ise yüzde 3 arttığı görül­dü. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kul­lanılan satılık otomobil ilan­larının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatı­lan ilan yaşı’ geçen aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.

Araştırmada; enflasyondan arındırıldığında otomobil or­talama reel fiyatının 14 ay­dır düştüğü görüldü. Reel fi­yat endeksi Temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalarak 161,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık deği­şimin de hala negatif olduğu gözlemleniyor. 2023 Mayısta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sü­rekli azalarak 2024 Temmuz­da yüzde -41,1’e geriledi. Re­el fiyatlardaki yıllık değişim oranı Ağustosta bir miktar yükselerek yüzde -37 oldu.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış

Ortalama otomobil fiyat­larının bir önceki aya kıyas­la bir miktar yükseldiği görül­dü. Temmuzda 862 bin 232 TL olan ortalama otomobil fiya­tı, Ağustosta 865 bin 433 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki dü­şüş durağan hale geldi. Ortala­ma otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Temmuzda talep gösterge­sinin hem bayram dönüşü ol­ması hem de otomobil firma­larının Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri üzerine baş­lattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş gösterdi. Talep göstergesindeki bu yük­seliş ivme kaybetse de Ağus­tos’ta da yükselmeye devam ediyor. Otomobil talep endek­sinin Ağustosta Temmuza kı­yasla yüzde 5,9, geçen yılın ay­nı ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yükseldiği görülüyor.

Satılan otomobil sayısı yüzde 3 arttı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 20,3 olarak kayda geçti. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3 yükseldiği görüldü.