Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran'da rekor kırdı

Yılın başından bu yana araç arzının artmasıyla tarihi zirveye yükselen otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında da %37.5 artışla 110,861 adete ulaşarak yine rekor kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre yılın ilk altı ayında satışlar %55.3 artışla 555,867 adet oldu.

Mayıs sonundaki seçimler öncesinde kurun ve fiyatların seçimlerden sonra hızla yükseleceği kaygıları talebi öne çekerken, nispeten gevşek finansman koşulları da talebe destek oldu.

Her ne kadar kur seçimlerden sonra %20'nin üzerinde yükselmiş olsa da talep gücünü korudu. Aynı zamanda araç bulunabilirlik sorununun azalması ve geçmiş aylarda alınan siparişlerin teslim edilmesi de satış rakamlarını destekledi.

Yılın başından bu yana her ay tarihin en yüksek aylık satışlarını kaydeden otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında da tarihin en yüksek satış rakamına ulaştı. Geçmiş 12 ayın toplam satışları yaklaşık 981,000 adet ile 2016 yılında görülen satışların sadece 2,000 adet altında kaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında otomobil satışları Haziran'da %40.1 artışla 89,833 adet, hafif ticari araç ise %27.3 artarak 21,028 adet oldu.