Otomotiv üreticileri: Maliyet en büyük problem

Üretici üye­lerin yüzde 13’ü önümüzde­ki 3 ayda yatırım planlarken, 2024’ün ikinci çeyreğinde de gözlemlenen problemlerin başında “maliyetlerdeki aşı­rı artış” yer aldı.

Ankete gö­re, “nakit akışında yaşanan problemler” öncelikli sorun­lar arasında öne çıktı. OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, “Derneğimiz bünyesinde dü­zenli olarak her çeyrek dö­nemde gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarına göre, tüke­tici taleplerinde daralmanın beklentinin de üstünde çık­mış olduğunu görüyoruz” di­ye konuştu.

Yatırım planları oranı yüzde 20’lerde kaldı

OSS’nin 2024 Yılı İlk Çey­rek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; otomotiv sa­tış sonrası pazarı 2024’ün ikinci çeyreğinde durgun bir seyir izledi. Özçete, “Ankete göre; 2024’ün ikinci çeyre­ğinde, 2023 yılının ikinci çey­reğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüz­de 2,67 geriledi.

Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 3,11 artış görülürken, üretici üyelerde dolar bazında yüzde 11,96 se­viyesinde düşüş yaşandı. Ya­tırımlar rafa kalktı, gelecek 3 ayda yatırım planların oranı %20’lerde kaldı. Ankete göre önümüzdeki 3 ayda yeni yatı­rım yapmayı düşünen üyele­rin oranı yüzde 20 ile son dö­nemin en düşük seviyesinde kaldı. Bir önceki anket­te üretici üyelerin yüzde 26,7’si ya­tırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 13’e düştü” ifadeleri­ni kullandı.

Kapasite kullanımı düştü

Üreticilerin 2024 yılının ikin­ci çeyreğinde kapa­site kullanım oranı ortala­ması yüzde 75,22 olarak ger­çekleşti. Bu oran 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 77,33 idi. 2024’ün ikinci çeyreğinde üyelerin üretimi 2023’ün ay­nı çeyreğine göre yüzde 2,17 oranında azaldı. 2024 yılının ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatı, 2023 yılının ikinci çeyreğine göre dolar bazında yüzde 1,3 geriledi.